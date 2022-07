L’esordio di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe risale Captain America: Civil War, quando il Bimbo Ragno veniva chiamato in causa da un Tony Stark intenzionato a fermare Cap prima che la situazione degenerasse. Da quel momento, il Peter Parker di Toma Holland ha affrontato diverse avventure nel franchise, l’ultima delle quali, Spider-Man: No Way Home, potrebbe esser considerato il momento della nascita vera e proprio del Ragno nel Marvel Cineamtic Universe. Ad oggi, comunque, non sono state raccontate le origini dei poteri di Spider-Man all’interno dell’MCU, un’assenza che si sperava venisse colmata da Spider-Man: Freshman Year, serie animata dedicata al personaggio. Tuttavia, al recente San Diego Comic-Con, è stato espressamente dichiarata dai Marvel Studios che non si userà la origin story del Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: Freshman Year .



I diritti del Ragno in mano a Sony non consentono a Spider-Man: Freshman Year di usare la origin story del Marvel Cinematic Universe

Non solo questa rivelazione chiarisce come ancora una volta non vedremo le origini dei poteri del Ragno del Marvel Cinematic Universe, ma viene addirittura da chiedersi se il Parker di Spider-Man: Freshman Year sia lo stesso che abbiamo visto al cinema, o se il multiverso tornerà nuovamente a farsi sentire. Nelle immagini mostrate dai Marvel Studios al San Diego Comic-con, infati, la celebre scena di Captain America: Civil War in cui May (Marisa Tomei) accoglie Peter in casa mentre parla con Tony Stark (Robert Downey Jr.) è stata fedelmente ricostruita, tranne che per un dettaglio: il miliardario sul divano non è Stark, ma Norman Osborn.

Da quanto visto in Spider-Man: No Way Home, abbiamo scoperto che su Terra-616 non è presente la Oscorp, il che porta domandarsi se Spider-Man: Freshman Year sia parte della continuity del franchise. Alla convention californiana non sono stati presentati trailer, ma solo immagini, in cui sono comparsi altri celebri nomi del Marvel Universe, come Amadeus Cho, Nico Munro e persino Daredevil. Di nomi legati al Ragno del Marvel Cinematic Universe, come Ned o MJ, nemmeno l’ombra. Come mai? Ancora una volta entra in scena l’annosa questione dei diritti.

Pur essendo comparso in diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man è ancora in mano a Sony, che detiene i diritti del personaggio di figure a lui vicine, come Venom. La gestione dei diritti del Ragno, in tutta onestà, è più complessa del multiverso: apparentemente, dopo la rinegoziazione della condivisione della figura dell’Arrampicamuri tra Marvel Studios e Sony, i diritti di quest’ultima sul Ragno sono stati limitati. Sony avrebbe quindi la prelazione su tutte le apparizioni live-action di Parker, sul piccolo e grande schermo, sul ciclo di film animati iniziato con Spider-Man: Into the Spider-Verse e in tutte le produzioni animate che abbiamo episodi dalla durata di 44 minuti o superiori. Motivo per cui nel catalogo di Disney+ sono presenti The Spectacular Spider-Man e Ultimate Spider-Man.

Considerato tutti questi dettagli, al momento diventa difficile comprendere se Spider-Man: Freshman Year sarà legato la Marvel Cinematic Universe, ma a meno di non trovare all’interno di quel fantastico deus ex machina noto come multiverso una scappatoia, sembra difficile che il Parker della serie animata possa essere inserito nella continuity del franchise.

L’offerta di Disney+