Spider-Man Homecoming 3: nuovi avvistamenti sul set

Continuano a trapelare leak e indiscrezioni sul terzo film dedicato a Spider-Man con protagonista Tom Holland (il cui titolo ufficiale non è stato ancora deciso, ma di cui si è parlato proprio recentemente con Kevin Feige). Sappiamo già che è stata confermata l’inclusione nel cast di Jamie Foxx nei panni di Electro e il ritorno di Alfred Molina come Dottor Octopus, indizi che hanno spinto i fan a ipotizzare un film che mostrerà il multiverso Marvel; ipotesi che non ha fatto che crescere dopo l’annuncio della comparizione di Stephen Strange, che vedremo nel suo prossimo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nonostante i vari indizi, Sony ha dichiarato che le voci sulla presenza di Tobey Maguire (protagonista dei primi tre film sull’arrampicamuri diretti da Sam Raimi) e Andrew Garfield (che ha interpretato Peter Parker nei due Amazing Spider-Man di Marc Webb) nel film non sono confermate (ma neanche smentite).

Nel frattempo sul set di Atlanta del seguito di Spider-Man: Far From Home Tom Holland è stato avvistato con il costume che indosserà nel prossimo film.

Nei pressi dello stesso set è stato anche visto il fratello minore dell’attore protagonista, Harry Holland. Questo ovviamente ha scatenato altre speculazioni su un possibile cameo, anche se potrebbe trattarsi semplicemente di una visita al fratello al lavoro sul set.

Vi ricordiamo che Spider-Man Homecoming 3 sarà diretto da Jon Watts e vedrà il ritorno di Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. L’uscita del film nelle sale è prevista per il prossimo 17 dicembre, salvo ovviamente imprevisti dovuti alla pandemia di COVID-19.