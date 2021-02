Spider-Man Homecoming 3: prime immagini e scherzi sul titolo

Il nuovo film di Spider-Man è sicuramente tra i progetti più “abbottonati” degli ultimi tempi. Dopo aver saputo che Jamie Foxx e Alfred Molina torneranno nei rispettivi ruoli di Electro e Doc Ock, le teorie dei fan sul probabile coinvolgimento del multiverso si sono scatenate. E di certo l’annuncio del coinvolgimento di Benedict Cumberbatch come Stephen Strange (che intanto si prepara a tornare nel suo secondo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness) non ha fatto nulla per attenuarle. A parte alcune dichiarazioni poco risolute da parte di Sony, non sappiamo quasi niente sul nuovo film, a cominciare dal titolo.

Nella giornata di ieri, però, l’attore protagonista Tom Holland e i suoi comprimari Jacob Batalon (Ned) e Zendaya (Michelle “MJ” Jones) hanno alleviato questa mancanza di notizie condividendo le primissime immagini dal set.

Le immagini ovviamente non rivelano nulla di cruciale, ma sembra evidente che ritraggano il trio di amici in una scena probabilmente significativa e colma di tensione. I tre sembrano addentrarsi in un luogo sotterraneo di cui purtroppo non possiamo intuire nulla di preciso.

E a proposito, sempre nella giornata di ieri i tre attori hanno pubblicato sui social delle immagini con dei titoli mockup del film, chiaramente volte a scherzare con gli spettatori. Qualcuno, vedendone solo una, le ha ricondivise come ufficiali spinto da triviale foga social. In effetti lo scherzo in sé ha dato il via ad altre speculazioni tra i fan: sono tutti titoli finti, o uno di essi è effettivamente quello reale?

Per il momento sia Sony che Marvel Studios rimangono abbottonate sul film che al momento rimane col titolo provvisorio di Spider-Man Homecoming 3.

Vi ricordiamo che il film sarà diretto da Jon Watts e la sua uscita nelle sale è prevista per il prossimo 17 dicembre, salvo ovviamente imprevisti dovuti alla pandemia di COVID-19.