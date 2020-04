Spider-man: Homecoming questa sera su TV8

Un rapido sguardo alla guida TV dei canali del digitale terrestre ci permette di scovare nella programmazione della prima serata di oggi 28 aprile una piacevole sorpresa. Su TV8 infatti andrà in onda, a partire dalle 21.30, Spider-man: Homecoming, pellicola che ha sancito il ritorno di Spider-man al cinema nel 2017 e soprattutto il suo ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe dopo il cammeo in Civil War.

Spider-man: Homecoming è ovviamente basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee e Steve Dikto, ed è il secondo reboot del franchise cinematografico di Spider-Man. È diretto da Jon Watts (“Cop Car” nel 2015) e vede nel ruolo del protagonista Tom Holland, che ritroviamo in sala nel 2017 dopo”Civiltà perduta”. Al suo fianco Marisa Tomei (nello stesso ruolo del film “Captain America: Civil War” nel 2016), Michael Keaton (in sala nel 2016 con “The Founder”), e Robert Downey Jr., che riprende per la quinta volta il ruolo di Tony Stark / Iron Man.

Eccovi la sinossi:

Dopo gli eventi di “Captain America: Civil War” e il suo incontro con gli Avengers, Peter Parker tenta di conciliare la sua vita al liceo con la sua carriera da Spider-Man. Sotto l’occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark, Peter, tornato a casa, dove vive con la sia Zia May, cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana, sorvegliato dalla la zia May, ma viene puntualmente distratto dall’esigenza di dimostrare il suo vero potenziale, oltre i confini del perimetro rionale. Quando un nemico sconosciuto di nome Vulture minaccia tutto quel che per lui conta, i suoi affetti e la sua stessa vita, il giovane Peter deve evitare ogni imprudenza e dimostrare di essere un eroe adulto e capace…

Il film andrà poi in replica sabato 2 maggio alle 14.30.