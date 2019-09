Spider-Man: I fratelli Russo non sono sorpresi dall’epopea Marvel-Sony

I Fratelli Russo non sono sorpresi circa le ultime notizie sulla diatriba che vede coinvolte Marvel e Sony per i diritti di Spider-Man.

I Fratelli Russo, registi dell’ultimo capolavoro di casa Marvel Avengers: Endgame, si dicono “non sorpresi” dalla piega che sta prendendo la contesa tra Marvel e Sony circa i diritti cinematografici di Spider-Man.

I due registi esprimono dalle colonne del The Daily Beast quanto sia stato difficile introdurre il personaggio di Spider-Man nel film Captain America: Civil War, punto di svolta di tutto l’universo cinematografico Marvel, e quanto questa introduzione sia stata voluta, ricercata e, sicuramente, non facile da ottenere. I Russo spiegano, inoltre, quanto siano state difficili le trattative con la Sony già dal principio e che, probabilmente, sarebbe stato molto più facile gettare la spugna e fare a meno di un personaggio così tanto importante come Spider-Man.

Proprio per le difficoltà riscontrate dai due registi ben prima che Spider-Man facesse la sua comparsa in un film Marvel, ad essi non risulta così devastante e sorprendente tutto quello che sta accadendo tra Marvel e Sony.

A questo proposito le parole di Kevin Feige sono emblematiche, soprattutto per comprendere che spesso le logiche di mercato delle grandi multinazionali sono ben poca cosa difronte alla professionalità dell’uomo e all’umiltà che anche i supereroi ci insegnano. Il produttore dei Marvel Studios, qualche settimana fa ha deciso di rompere il suo silenzio e rilasciare delle dichiarazioni al giornale Entertainment Weekly dove si diceva grato e gioioso per il tempo che ha potuto dedicare alla realizzazione e caratterizzazione del personaggio di Spider-Man. Feige aggiunge che riuscire a realizzare cinque film con il personaggio di Spider-Man (tre con gli Avengers e due stand-alone) è stato un ottimo risultato poiché è stato possibile realizzare le storie che il team sentiva di dover raccontare.

Ma se da un lato si può apprezzare l’acuta professionalità di Feige, dall’altro i fan rimangono con l’amaro in bocca pochissimi mesi dopo aver visto Spider-Man: Far From Home. Sperare in un nuovo accordo tra Marvel e Sony è quasi impossibile, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Tony Vinciquerra, CEO di Sony Pictures, che conferma che “la porta rimane chiusa” ad ogni trattativa ulteriore.