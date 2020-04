Spider-Man: Into the Spider-Verse, arriva la Hot Toys di Gwen Stacy

Hot Toys ha annunciato il personaggio di Gwen Stacy, la sua seconda figure (la prima era Miles Morales) tratta dal film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Si tratta per la precisione di una action doll, una particolare figure in scala 1:6 che replica con estrema fedeltà i particolari e le fattezze dei personaggi proposti grazie all’utilizzo di più materiali e un elevato numero di punti di snodo che permetteranno di posizionare il soggetto in assoluta libertà.

“D’accordo gente, partiamo dall’inizio un’ultima volta. Mi chiamo Gwen Stacy. Sono stata morsa da un ragno radioattivo. E per gli ultimi due anni, sono stata la sola e unica Spider-Woman. Il resto lo sapete. Sono entrata in una band, ho salvato mio padre, non sono riuscita a salvare il mio migliore amico, Peter Parker e allora adesso salvo gli altri…” – Spider-Gwen Spider Gwen fa parte del gruppo di Spider-Men provenienti da un universo alternativo a quello del giovane Miles Morales, protagonista della pellicola. Avete capito bene, Esistono più universi e in uno di questi Peter Parker è morto davanti agli occhi di Miles, morso anche lui da un ragno geneticamente modificato. Miles, con l’aiuto degli altri Spider-Men prenderà in mano la situazione e cercherà di porre fine ai piani del malvagio Kingpin che ha aperto una breccia interdimensionale per scopi personali.

La figure di Gren Stacy, in scala 1/6, sarà basata sul suo personaggio apparso nel film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider Gwen viene proposta con il suo costume da super eroina contraddistinto dalle tinte nere e bianche con decorazioni rosa. Oltre ad avere una dotazione di mani intercambiabili e ragnatele come accessori sarà corredata del piccolo Spider-Ham, una versione cartoonesca simil looney tunes. La figure avrà due teste, una con il volto scoperto e una con maschera e cappuccio e diverse espressioni facciali per gli occhi. Non poteva mancare il piedistallo con braccio snodabile, che per questa edizione avrà le tinte bianche che richiamano il costume di Gwen. Per finire una componente interessante, che è stata utilizzata anche per la figure di Miles Morales, sarà la presenza del pannello che replica le onomatopee tipiche del film che sarà possibile posizionare dietro la figure.

Spider-Man: Into the Spider-Verse – Gwen Stacy 1/6 Scale è disponibile in preordine su Sideshow.com ad un prezzo suggerito di 242 € con uscita prevista per il mese di Settembre 2021. Se ti sei perso il preordine della figure di Miles Morales puoi trovarla online ancora a prezzo di preordine.