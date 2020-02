Spider-Man: Into the Spider-Verse, arriva la Hot Toys di Miles Morales

Hot Toys ha annunciato la sua prima action figure tratta dal film Spider-Man: Into the Spider-Verse ed ha deciso di farlo direttamente con il protagonista Miles Morales. Hot Toys è un famoso produttore di action figure in scala 1:6 che replica in maniera minuziosa i minimi particolari e le fattezze dei personaggi proposti grazie all’ausilio di più materiali e un grandissimo numero di punti di snodo.

Pensavate che Peter Parker fosse l’unico e solo Spider-Man? Sbagliato! Esistono più universi e in uno di questi Peter Parker è morto davanti agli occhi di un giovane Miles Morales, morso da un ragno geneticamente modificato anche lui. Miles prenderà in mano la situazione dopo essere stato incoraggiato da altri Spider-Man provenienti da altri universi attraverso una breccia interdimensionale aperta da Wilson Fisk, il Kingpin.

La figure di Miles Morales sarà realizzata in scala 1/6 e sarà basata sul personaggio apparso nel film Spider-Man: Into the Spider-Verse e vede il protagonista proposto in un duplice outfit, quello da writer con costume sottostante e solo con costume. Tra le varie curiosità contenute nel prodotto ci saranno ben tre teste di Miles di cui una senza maschera, una con e una con la maschera sollevata sul capo. Mani intercambiabili, ragnatele, strumenti da writer sono solo alcuni degli altri accessori. Immancabile come in tutte le action figure Hot Toys sarà il piedistallo che per questa edizione verrà dotato di un braccio snodabile per poter posizionare Miles in volo. Altra componente interessante per creare un effetto scenografico è il pannello che replica le onomatopee tipiche del film che sarà possibile posizionare dietro la figure.

Spider-Man: Into the Spider-Verse – Miles Morales 1/6 Scale sarà disponibile a breve in preordine ed aggiorneremo la notizia con prezzo e data di rilascio. Sicuramente sarà un bel pezzo da recuperare se avete amato il film.