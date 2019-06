Spider-Man: J.J. Abrams e figlio scriveranno una miniserie a fumetti per Marvel

J.J. Abrams e figlio scriveranno una miniserie a fumetti di Spider-Man per Marvel Comics, in cui debutterà un nuovo pericoloso villain, Cadaverous.

J.J. Abrams e suo figlio Henry scriveranno una miniserie a fumetti dedicata a Spider-Man che vanterà il tratto di Sara Pichelli ed introdurrà un nuovo e pericolosissimo villain.

La notizia coglie tutti di sorpresa dopo che in seguito ad un’illustrazione condivisa sui social raffigurante il numero quattro disegnato dalle ragnatele, il pubblico di tutto il mondo era diviso tra chi pensava ad un crossover a fumetti tra l’arrampicamuri ed i Fantastici 4 e chi persino ad un possibile adattamento a fumetti del quarto capitolo dello Spider-Man cinematografico di Sam Raimi con Tobey MaGuire. La verità è molto meno fantasiosa, altro non era che un semplice countdown volto ad annunciare una miniserie a fumetti dedicata all’Uomo Ragno.

J.J. Abrams è un cantastorie famosissimo in quel di Hollywood, coinvolto in brand famosi tanto al cinema quanto in TV come Mission Impossible, Lost, Fringe, Star Trek e Star Wars, è la prima volta che l’affermato autore scriverà una storia dedicata all’amichevole Spider-Man di quartiere. Tuttavia questa storia sarà scritta a quattro mani, visto che a collaborare con lui ci sarà quello che “ritiene il più grande fan di Spider-Man di cui abbia memoria, immediatamente dopo di lui” suo figlio Henry Abrams che si dice elettrizzato all’idea di scrivere con suo padre una storia sul suo personaggio a fumetti preferito in assoluto.

Al solito, quando si parla di Abrams, segreti e misteri sono d’obbligo, infatti le uniche cose che sappiamo riguardo questo nuovo progetto è che è frutto di una lunga conversazione avuta con Marvel Comics e che ruoterà attorno ad un villain inedito che il regista ha creato per l’occasione, Cadaverous, descritto come “un nemico tanto pazzo quanto pericoloso.” A discegnare le tavole la bravissima Sara Pichelli, orgoglio nazionale in seguito alla creazione del personaggio di Miles Morales, l’Ultimate Spider-Man vincitore di un Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione.

La miniserie di Spider-Man è attesa negli Stati Uniti per il mese di settembre e conterà cinque numeri.