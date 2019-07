Spider-man ( Miles Moralers ): di Mafex in arrivo

Spider-Man: continuano le uscite di Medicom Toy per la linea Mafex, dedicata questa volta all'uomo ragno ( Miles Morales )

La nuova action figure di Spider-Man – tratta dal nuovo film animato Spider-Man Un Nuovo Universo – è stata annunciata da Medicom Toy per la linea Mafex. Questa action figure raggiunge un’altezza di 13 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Questa edizione dell’ Uomo Ragno è davvero molto particolare, infatti nella confezione oltre all’ action figure troveremo: delle mani intercambiabili, due volti con la maschera, due volti di Miles Morales, la maschera della tuta, degli effetti per la ragnatela e dei vestiti realizzati instoffa che si potranno fa indossare alla figure.

Miles è un adolescente afro-americano di origini portoricane, che abita a Brooklyn insieme alla sua famiglia nella New York ricostruita dopo l’onda Ultimatum; è un ragazzo timido ma molto intelligente che si ritrova catapultato in un mondo completamente fuori dalla norma, ovvero quello della comunità metaumana, a causa del morso di un ragno. Dopo la morte di Peter Parker decide di agire diventando poco alla volta una persona più coscienziosa e sicura di sé intraprendendo la carriera di supereroe erede di Spider-Man. I suoi genitori, Rio Morales e Jefferson Davis, nella speranza che possa ricevere una istruzione avanzata, lo iscrivono a una scuola prestigiosa ma durante la visita a casa di suo zio Aaron Davis, viene punto da un ragno che gli conferisce alcune capacità, come mimetizzarsi, una spiccata agilità e la capacità di paralizzare gli avversari con le mani. Poi scopre che queste capacità sono simili a quelli in possesso di alcuni tipi di ragni.

L’uscita di Spider-Man ( Miles Morales ) è prevista per il mercato Giapponese a giugno 2020 al prezzo di 7.800 yen.