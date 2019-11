Spider-Man (Negative Suit) da Hot Toys

Spider-Man (Negative Suit) è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata ai costumi del videogame di Spider-Man per PS4.

Annunciata nei giorni scorsi è in arrivo per il 2020 una nuova Hot Toys per la linea Movie Masterpiece di Spider-Man tratta dal videogioco Marvel’s Spider-Man per PS4. Queste action figure collezionabili sono in scala 1/6 dedicate al mondo del Cinema e delle Serie TV.

La figure sarà alta 30 cm circa, e come sempre sarà in scala con tutte le altre figure della serie di Spider-Man, il corpo sarà completamente articolato e vestiti in stoffa e simil pelle. Per ricreare questi personaggi in scala ridotta, ogni minimo dettaglio è curato alla perfezione e se vi sofferemerete a guardare le foto rimarrete davvero impressionati.

Come sempre all’interno troveremo diversi extra tra cui: una dozzina di mani intercambiabili, diversi effetti della ragnatela, tre diverse coppie di occhi, un smartphone, due spider-segnali, un spider-drone, due bombe, due mine, un effetto del senso di ragno, tre coppie di spara ragnatele dal polso e la basetta espositiva con il logo del videogioco con un braccio snodabile e regolabile che ci permetterò di riprodurre al meglio le pose di Spidey in volo.

Marvel’s Spider-Man è un videogioco esclusivo per PS4, sviluppato da Insomniac Games distribuito da Sony Interactive Entertainment uscito in tutto il mondo il 7 settembre 2018. Spider-Man è un videogame in terza persona ambientato a New York del genere avventura dinamica. Nel gioco l’amichevole ragno di quartiere ha combattuto il crimine per ben 8 anni ed è diventato a detta di molti il protettore della città. Peter non è più un adolescente ma ha 23 anni, già laureato al college e lavora come assistente nel laboratorio di ricerca dello scienziato e inventore Otto Octavius. Dopo aver sconfitto e fatto richiudere Wilson Fisk, Peter sarà costretto ad indagare su un clan di criminali cinesi mascherati noti come i Demoni.

Spider-Man (Negative Suit) è in preordine da Sideshow al prezzo di 348,392 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2020.