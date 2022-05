Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà l’alter ego di Benedict Cumberbatch davanti alle conseguenze del suo disastroso incantesimo lanciato in Spider-Man: No Way Home. Un momento del Marvel Cinematic Universe che ha spesso ricevuto delle critiche in merito alla caratterizzazione non proprio carismatica di Stephen Strange nell’ultimo capitolo cinematografico di Spider-Man, tanto che Benedict Cumberbatch ha risposto alle critiche dei fan sullo Strange di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home: Benedict Cumberbatch difende le azioni di Strange

Spider-Man: No Way Home

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Cumberbatch ha risposto alle critiche di fan che considerano l’incantesimo fulcro di Spider-Man: No Way Home come un passo falso del fu Stregone Supremo, tanto che l’attore britannico ha deciso di difendere l’operato del proprio personaggio:

“E’ un esser umano, e credo che il suo sia stato un errore estremamente umano. Ha visto Peter come un compagno di battaglia e come un adolescente che attraversa un’intensa esperienza formativa, non riuscendo ad avere fiducia in se stesso per via della sua esposizione, avendo perso il suo mentore (Tony Stark, morto in Avengers: Endgame, NdR), e Strange ha deciso di intromettersi con un gesto animato dalle migliori intenzioni”

La difesa di Benedict Cumberbatch sembra venire meno se pensiamo a come il suo incantesimo, per quanto animato dalle migliori intenzioni, sia divenuto un momento di devastante rottura per il Marvel Cinematic Universe, andando a rendere il multiverso un luogo estremamente complesso e pericoloso in cui si troveranno a muoversi gli eroi dell’MCU. Tuttavia, Cumberbatch sostiene che l’incantesimo di Strange non si debba ritenere responsabile per questa situazione, indicando chi, a suo avviso, sia il vero responsabile di questa tragedia:

“Credo che l’incantesimo, come fine a sé stesso, avrebbe anche funzionato a dovere. Tutti si dimenticano che Peter ha interrotto la magia diverse volte, corrompendolo. Ecco cosa ha causato il fallimento”

A prescindere da chi sia il colpevole del fallimento dell’incantesimo di Spider-Man: No Way Home, sarà proprio Strange ad affrontare le conseguenze in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei cinema italiani dal 4 maggio.

