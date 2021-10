Spider-Man: No Way Home, confermati altri due villain storici?

Dopo il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, terza e ultima avventura dell’Arrampicamuri interpretato da Tom Holland, i fan hanno iniziato a speculare su quali avversari il nostro eroe affronterà nel film in uscita a fine anno, visto e considerato che il piatto sembra essere davvero molto ricco, specie per i nostalgici dei vecchi film diretti da Sam Raimi. Ora, dopo la conferma che nella pellicola vedremo il Doc Ock di Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx e il Green Goblin di Willem Dafoe, sarebbe arrivato un nuovo indizio circa la presenza di altri due villain storici del passato.

Dalle pagine di Empire (via CBR) arriva infatti una prima conferma – non ancora ufficiale – che in Spider-Man: No Way Home ci saranno anche Lizard e Sandman. Il lucertolone apparso nel primo The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield era già stato avvistato in alcuni brevi fotogrammi del primo trailer di No Way Home, così come l’Uomo Sabbia visto nel terzo capitolo della trilogia di Raimi, ma una frase apparsa sulla rivista americana non darebbe spazio a dubbi, visto che si parla a chiare lettere di “mondi che includono il Lizard di Rhys Ifans, Sandman di Thomas Haden Church e Jamie (Foxx)”. Resta da vedere se, nel secondo trailer del film in arrivo nelle prossime settimane, sarà ufficializzata la presenza dei due supercattivi in questione.

Il tweet che trovate poco sopra mostra inoltre alcune immagini inedite del Doctor Octopus di Molina mentre afferra il povero Amichevole Spider-Man di Quartiere coi suoi tentacoli di metallo. Prodotto da Marvel Studios e Columbia Pictures e distribuito da Sony Pictures, il film vede nel cast anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Su Amazon sono in ogni caso disponibili a prezzo speciale i primi due film della saga dedicata a Peter Parker, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, nel caso vogliate rinfrescarvi la memoria in attesa del nuovo film dedicato all’Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe.