Spider-Man: No Way Home, il terzo costume è straordinario

Dopo che i Marvel Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, i fan attendono con trepidazione nuove informazioni sul sequel più atteso dell’anno, ultimo capitolo della trilogia dedicata all’Arrampicamuri dell’MCU. Ora, come riportato da ScreenRant (qui la notizia originale) il nuovo costume rosso, nero e oro dell’Uomo Ragno è stato mostrato grazie alla nuova copertina di Empire.

Già nel trailer abbiamo avuto modo di ammirare vari costumi che Spider-Man indosserà nel nuovo film, inclusa la Iron Spider suit e un nuovo costume interamente nero e oro. Quello mostrato sulla copertina di Empire è quindi, di fatto, il terzo costume che vedremo nella pellicola diretta da Jon Watts. Vero anche che il MCU ha costantemente aggiornato i costumi dei suoi eroi ad ogni apparizione cinematografica, tanto che l’Amichevole Spider-Man di Quartiere non fa di certo eccezione: questo costume rosso, nero e oro potrebbe anche indicare ulteriori miglioramenti apportati dalla tecnologia Stark, magari con nuovi poteri speciali che scopriremo solo al cinema.

Con l’avvicinarsi della data di uscita del film (previsto nelle sale durante il prossimo mese di dicembre di quest’anno), si spera che la nuova suit rossa, nera e dorata dell’Uomo Ragno possa mostrarsi in azione in un secondo e ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home, il quale potrebbe fare capolino già nelle prossime settimane (magari allegato al lancio di Eternals nelle sale).

Co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures, il film vede nel cast – oltre a Tom Holland – anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx (nei panni di Electro) e Tony Revolori. Previsti al varco anche Alfred Molina come Doc Ock e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola. Su Amazon sono in ogni caso disponibili a prezzo speciale i primi due film della saga dedicata a Peter Parker, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.