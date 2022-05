In questi giorni Tamashii Nations, ha annunciato la ristampa dell’Iron Spider tratta da Spider-Man No Way Home per la sua linea S.H. Figuarts. Attenzione però, si tratta di una ristampa della precedente uscita con qualche piccola novità nel settore degli extra: infatti, il Nano Gauntlet (creato da Tony Stark per riportare tutti gli esseri viventi colpiti dallo schiocco di Thanos durante Avengers Endgame) è stato tolto.

Come da consuetudine, l’action figure sarà estremamente snodabile, sarà realizzata in Plastica e raggiungerà un’altezza di 15 cm circa. All’interno della confezione potremo trovare accessori aggiuntivi e numerose parti intercambiabili. Come possiamo vedere dalle immagini saranno presenti le ragnatele, mani e occhi intercambiabili per simulare le diverse modalità di combattimento. Come abbiamo scritto qualche riga sopra, ci sono state delle modifiche per quanto riguarda il comparto degli accessori in dotazione, oltre al Nano Gauntlet è stato rimosso il volto di Tom Holland, ma hanno aggiunto uno stand personalizzato per sostenere la figure.

Quando l’intero mondo scopre chi si nasconde sotto la maschera di Spider-Man, Peter Parker è costretto a chiedere aiuto a Doctor Strange per far dimenticare a tutti la verà identità dell’Uomo Ragno. Durante il potente incantesimo dello stregone qualcosa va storto, facendo arrivare i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Durante lo scontro con Dottor Octopus, il villain riesce a strappare la nanotecnologia di Peter dalla sua tuta di Iron Spider, riuscendo a legarla ai suoi tentacoli meccanici e con grande stupore, Doc Ock scopre che quello non è il Peter Parker che conosce.

La figure di Iron Spider è da poco in preordine al prezzo consigliato di 99,00 euro con uscita stimata per il mese di Ottobre 2022. I prodotti Tamashii Nations sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.

