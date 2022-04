Spider-man: No Way Home in Home Video è disponibile a partire dallo scorso 12 aprile. Grazie alla collaborazione fra Cultura POP, Eagle Pictures, Marvel e Sony vi offriamo una clip esclusiva dai contenuti speciali della versione home video di Spider-man: No Way Home. Il film campione di incassi è diretto da Jon Watts e vede Tom Holland ritornare a vestire i panni di Spider-man all’interno del Marvel Cinematic Universe. Spider-man: No Way Home sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K. Da segnalare subito che le versioni Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K contengono circa 6 minuti di scene inedite. Inoltre in ogni edizione è presente l’esclusivo magnete.

Eccovi la sinossi del film:

In Spider-man No Way Home la star Tom Holland torna nei panni dell’amichevole Supereroe di quartiere dell’Universo Cinematografico Marvel in una super produzione che riunisce oltre vent’anni di storie, insieme alla magnetica Zendaya nel ruolo di Michelle “MJ” Jones-Watson e l’iconico Benedict Cumberbatch in quelli dello stregone supremo Doctor Strange. Il regista Jon Watts, già dietro la macchina da presa di “Spider-Man: Homecoming” e “Spider-Man: Far From Home”, dopo le incursioni nelle capitali europee del film precedente sposta l’azione nel Multiverso. Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di Supereroe in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Doctor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo squarcia un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che l’Uomo Ragno abbia mai dovuto combattere in qualsiasi universo. Ora Peter Parker dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo altererà per sempre il suo futuro, ma anche il futuro del Multiverso.

Spider-man: No Way Home – una clip esclusiva dalla versione Home Video

Eccovi la clip in cui parte del cast racconta la propria esperienza con il regista Jon Watts:

Spider-man: No Way Home in Home Video: i dettagli di tutte le edizioni

Spider-man: No Way Home in DVD

Codifica Video: 2.39:1

Durata: 142 minuti

Contenuti Speciali: 13 minuti): Uno Spettacolare “Spider – Viaggio” con Tom Holland, Il giorno del diploma

Spider-man: No Way Home in Blu-Ray

Codifica Video: 2160p High Definition 2.39:1

Durata: 148 minuti

Contenuti Speciali: 13 minuti): (84 minuti): Uno Spettacolare “Spider – Viaggio” con Tom Holland, Il giorno del diploma, ERRORI & GAG, SPIDER-MEN UNITE, Easter Egg alternati, Un Multiverso di miscredenti, Enter Strange, Riunione degli Spider E MOLTO ALTRO

Spider-man: No Way Home in 4K Ultra HD

Codifica Video: 2160p High Definition 2.39:1

Durata: 148 minuti

Contenuti Speciali: 13 minuti): (84 minuti sul disco blu-ray): Uno Spettacolare “Spider – Viaggio” con Tom Holland, Il giorno del diploma, ERRORI & GAG, SPIDERMEN UNITE, Easter Egg alternati, Un Multiverso di miscredenti, Enter Strange, Riunione degli Spider E MOLTO ALTRO

Spider-man: No Way Home in Steelbook 4K

Codifica Video: 2160p High Definition 2.39:1

Durata: 142 minuti

Contenuti Speciali: 13 minuti): (84 minuti sul disco blu-ray): Uno Spettacolare “Spider – Viaggio” con Tom Holland, Il giorno del diploma, ERRORI & GAG, SPIDERMEN UNITE, Easter Egg alternati, Un Multiverso di miscredenti, Enter Strange, Riunione degli Spider E MOLTO ALTRO