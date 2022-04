Dopo aver diretto la trilogia su Spider-Man targata Sony, Sam Raimi si appresta a tornare nel mondo dei cinecomic con Dottor Strange nel Multiverso della Follia, sequel del film con Benedict Cumberbatch. Intervistato ai microfoni di Fandango, il regista si è detto disposto a lavorare di nuovo con Tobey Maguire, riaccendendo le speranze dei fan.

Sam Raimi è disposto a lavorare di nuovo con Tobey Maguire

Queste le sue parole: “Ho capito che dopo aver fatto Dottor Strange tutto è davvero possibile all’interno dell’universo Marvel. Adoro Tobey, adoro Kirsten. Non ho in mente una storia o un piano e non se nemmeno se loro due siano interessati a un nuovo film su Spider-Man, ma sarebbe bello. Anche se non dovesse trattarsi di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey magari in un ruolo differente”.

Del quarto capitolo di Spider-Man, purtroppo cancellato dalla Sony per fare spazio al reboot The Amazing Spider-Man, se ne continua a parlare ancora oggi nonostante siamo ormai passati diversi anni. Anche Kirsten Dunst, che nei film ha interpretato Mary Jane Watson, si era detta disposta a tornare nei panni della fiamma di Spider-Man.

Tobey Maguire è invece tornato nei panni dell’uomo ragno in No Way Home (qui i dettagli sulla versione Home-Video) e si vocifera che possa avere un cameo anche in Dottor Strange nel Multiverso della Follia, ma al momento non c’è nulla di confermato.

Il nuovo film con Benedict Cumberbatch, in uscita nelle sale italiane il 5 maggio, sarà in pieno stile Sam Raimi. A rassicurare i fan ci ha pensato Kevin Feige, ormai da anni presidente dei Marvel Studios.

