Corsi e ricorsi della storia in casa Marvel. Erano i primi anni ’80 quando durante Guerre Segrete l’amichevole Spider-Man di quartiere otteneva un bel costume nuovo di zecca, complice la necessità di avviare una collaborazione commerciale con una ditta di giocattoli (il fatto che poi sarebbe divenuto Venom, è un’altra storia). Non si tratta di action figure ma di mondi in pixel la natura della collaborazione tra Marvel Comics e Epic Games che ha portato alla nascita di Fortnite X Marvel: Guerra Zero, in uscita in questi giorni in fumetteria. E proprio in Fortnite X Marvel: Guerra Zero, Spider-Man sfoggia un nuovo costume dal look hi-tech stile Iron Man.

Spider-Man indossa un nuovo costume in Fortnite X Marvel: Guerra Zero

La nuova miniserie della Casa delle Idee in collaborazione con Fortnite segue le vicende degli abitanti dell’Isola, bloccati in una guerra senza fine, dove solo un oggetto ha il potere di cambiare il corso degli eventi: un frammento cristallizzato del Punto Zero, finito nell’Universo Marvel. Spider-Man e Wolverine uniranno le forze con Shuri e molti celebri personaggi di Fortnite per recuperare il Frammento Zero. Riusciranno gli eroi a trovarlo in tempo e a evitare così una catastrofe? I campioni di Marvel e Fortnite saranno in grado di tenere a bada l’Ordine Immaginario abbastanza a lungo per raggiungere il loro obiettivo?

La serie è realizzata da un team d’eccezione: lo scrittore veterano della Marvel Christos Gage (Spider-Geddon, Avengers Academy), il Chief Creative Officer di Epic Games, Donald Mustard, e il disegnatore Sergio Davíla (Captain Marvel) hanno unito le forze per creare una saga che avrà delle enormi ripercussioni in entrambi i mondi!

Non è un caso che la copertina di Fortnite X Marvel: Guerra Zero in cui compare il nuovo costume di Spider-Man omaggi quella di Secret Wars in cui appariva per la prima volta la versione ‘dark’ del Tessiragnatele:

Parlando con IGN, Gage ha spiegato anche cosa possiamo attenderci da questa miniserie in cinque numeri, oltre all’atteso cambio di costume di Spider-Man in Fortnite X Marvel: Guerra Zero: