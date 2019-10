Spider-Man: i Sinistri Sei arriveranno nel MCU?

Secondo quanto dichiarato dalla produttrice Amy Pascal, i Sinistri Sei potrebbero davvero comparire nel Marvel Cinematic Universe con Spider-Man.

I Sinistri Sei, si sa, hanno dato filo da torcere al nostro caro Spider-Man, e potrebbero ancora metterlo in difficoltà nel Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, stando alle parole della produttrice Amy Pascal, i sei super-cattivoni sono proprio dietro l’angolo.

La produttrice infatti, nella featurette dedicata al Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home (non ancora disponibile in Italia ndR), ha sottolineato che i Sinistri Sei siano già arrivati nel Marvel Cinematic Universe, senza aver ancora fatto alcun azione, per mettere in difficoltà l’amichevole Spider-Man di quartiere.

“Questi cattivi che abbiamo ora nel nostro universo sono personaggi appartenenti ai Sinistri Sei“, afferma Pascal nella featurette del recente film Sony e Marvel. “Potrebbe esserci qualcosa per loro in futuro“. Tuttavia, non ci sono ulteriori informazioni in merito, e non possiamo fare scommesse sull’approdo dei Sinistri Sei nell’universo dell’Uomo Ragno.

Vi ricordiamo che Far From Home è finalmente disponibile in formato digitale, per consentire a tutti gli appassionati di guardare il proprio eroe preferito ovunque, sia sui dispositivi fissi che in quelli mobili. Infine, è doveroso sottolineare che Spider-Man 3 è in fase di produzione, e l’uscita è stata programmata per il prossimo 16 luglio 2021. Seguiranno aggiornamenti.