Spider-Man (Spider Armor – MK IV Suit) da Hot Toys

Continuano gli annunci di Hot Toys sulla linea dedicata a Marvel’s Spider-Man, il successo video ludico della scorsa stagione, con la nuova Spider Armor MK IV Suit. La figure sarà realizzata partendo da un corpo articolato rivestito di altri materiali e tessuti elastici rendendola in grado di assumere qualsiasi posa.

Questo costume – ma sarebbe meglio chiamarlo armatura – presente dal livello 35 in poi del videogioco, trae ispirazione da quello apparso nei fumetti. Sviluppata direttamente da Peter Parker e le sue Parker Industries, la Spider Armor – MK IV Suit è una versione alternativa e molto tecnologica del costume classico del tessiragnatele. L’armatura è contraddistinta da colori rosso e blu metallizzati e diversi led, è stata creata con nano-tecnologia liquida metallica ed è capace di assorbire ogni danno subito rendendo Spider-Man invulnerabile. Nei fumetti Peter Parker crea questo costume per preteggere la sua identità facendolo indossare inizialmente a Prowler per impersonare Spider-Man di volta in volta, dotandola di vari potenziamenti in grado di imitare i suoi poteri. In seguito divenne il costume regolare di Spider-Man ma venne distrutto durante una battaglia con Octopus grazie all’utilizzo di onde EMP.