Spider-Man: Un nuovo universo arriva in home video! Ecco una clip esclusiva!

Spider-Man: Un nuovo universo arriva ufficialmente nei salotti italiani nei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD.

Dopo la proiezione nelle migliori sale cinematografiche, Spider-man: Un nuovo universo sarà disponibile in Home Video a partire da oggi, 10 aprile, nei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD. Per celebrare questa importante occasione, Tom’s Hardware Italia è lieta di offrirvi una clip esclusiva.

“Con uno stile grafico rivoluzionario e mai visto prima, Spider-Man: Un nuovo universo vede Miles Morales, adolescente di Brooklyn, alle prese con le infinite dimensioni del Ragnoverso, dove non esiste una sola maschera“, specifica il comunicato ufficiale di Universal Pictures. “Orgoglio in parte italiano, il protagonista Miles Morales è stato infatti co-creato dall’artista Sara Pichelli, una delle disegnatrici di fumetti più riconosciute di casa Marvel e non solo“.

L’edizione casalinga include oltre 100 minuti di contenuti speciali esclusivi, che permetteranno agli appassionati di scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo amichevole Spider-man di quartiere “sugli innumerevoli nuovi e vecchi personaggi del film e non perdetevi il tributo a Stan Lee e Steve Ditko, i creatori di questo magico universo che continua ad incantare da oltre 50 anni“.

Di seguito la lista dei contenuti bonus previsti:

Contenuti inclusi nei formati Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e DVD:

Tributo a Stan Lee e Steve Ditko

Ultimate: Il cast

Super fan del Ragnoverso: Caccia all’Easter Egg

Karaoke

Commento del regista

Corto inedito “Spider-ham: imbraciolato nella rete”

Contenuti inclusi nei formati Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD:

Modalità universo alternativo: scopri scene, trame e personaggi alternativi e tanto altro con la guida dei registi

We are Spider-man

Ragnoverso: una nuova dimensione

Creare un personaggio: dal fumetto al cinema

E molto altro!

Vi ricordiamo, infine, che gli interessati possono acquistare le edizioni succitate a partire da oggi, presso le migliori catene specializzate e dai maggiori canali e-commerce. Excelsior!