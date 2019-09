Spider-Man: un terzo spin-off in arrivo!

Nell'universo Sony di Spider-Man arriverò un terzo spin-off dedicato a Madam Web, la medium che non perde occasione di aiutare Peter.

Dopo Venom e Mobius, il vampiro, un terzo spin-off Sony sarà dedicato all’universo di Spider-Man e a un personaggio molto speciale. Il film ci racconterà le vicende di Madame Web, a rivelarlo è Collider che aggiunge che Sony avrebbe già ingaggiato Matt Sazama e Burk Sharpless, già a lavoro per Morbius, come sceneggiatori del film.

In qualche modo Sony potrebbe dar vita ad un universo legato al personaggio di Spider-Man con un team importante e strutturato a lavorarci. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Collider, vediamo che il produttore esecutivo Palak Patel i occuperà della supervisione e i principali produttori del progetto, probabilmente saranno Avi Arad e Matt Tolmach.

Il personaggio di Cassandra Webb è stato introdotto nel 1980 ed è una sorta di Oracle (Barbara Gordon) nell’universo DC di Batman. Cassandra Webb è affetta da una malattia degenerativa neuromuscolare, ma se da un lato ha una grave malattia, dall’altro ha sviluppato dei poteri sovrannaturali come la chiaroveggenza che le permettono di essere una vera e propria medium. Madame Web, che scopre la vera identità di Spider-Man quando Peter Parker salva uno dei suoi studenti, utilizza i suoi poteri per aiutare, di tanto in tanto, Spider-Man, e viene descritta come un’anziana donna non vedente.

Questo terzo spin-off rende il progetto Sony sul personaggio di Spider-Man più ampio. Dovremo vedere se le supposizioni saranno ripagate dalla reale qualità dei film in via di realizzazione e cosa intenda fare davvero Sony con il suo personaggio. Però, senza le restrizioni del Marvel Cinematic Universe, il personaggio di Peter Parker, Spider-Man potrebbe davvero rivelarci delle sorprese in futuro, mostrando quello che può essere il suo reale potenziale.