Spider-Man Unlimited: di Mafex in arrivo

Spider-Man Unlimited (comic paint) è una delle nuove uscite di Medicom Toy per la linea Mafex, dedicata questa volta all'uomo ragno ispirato ai fumetti.

Continuano le uscite dedicate a Spider-Man per la linea Mafex di Medicom Toy. Questa action figure è tratta dai comics (i fumetti) di The Amazing Spider-Man, infatti come potete notare i colori della figure sono ripresi proprio dalle pagine dei fumetti dell’Uomo Ragno che abbiamo imparato ad amare negli anni.

Questa action figure raggiunge un’altezza di 15,5 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Come sempre troveremo diversi extra all’interno della confezione tra cui: due volti intercambiabili con la maschera con l’espressione degli occhi diversa, un volto senza maschera di Peter Parker, diverse mani intercambiabili e degli effetti per la ragnatela.

The Amazing Spider-Man è una serie a fumetti che ha esordito nel marzo del 1963 negli Stati Uniti dalla Marvel Comics; ancora oggi è una delle serie più vendute di sempre con il primato di vendita di più di 500.000 copie di alcuni numeri. Spider-Man alter-ego di Peter Parker è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko; Peter nasce a Forest Hills ed è il figlio di Richard e Mary Parker, agenti segreti dello S.H.I.E.L.D. morti in un attentato fatto spacciare per un incidente aereo. Ancora bambino viene preso in custodia dagli zii paterni Ben Parker e May Reilly, trattandolo e amandolo come un figlio. A seguito del morso di un ragno radioattivo, il personaggio ha acquisito una vasta gamma di poteri: ha forza, resistenza, agilità e velocità proporzionali a quelle di un aracnide, la capacità di aderire ai muri, e il senso di ragno, una sorta di sesto senso che lo avverte dei pericoli di qualsiasi tipo.

L’uscita di Spider-Man (Unlimited Comic Paint) è prevista per il mercato Giapponese a dicembre 2019 al prezzo di 7.800 yen.