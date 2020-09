Spiderverse di Sony: arriva la serie tv di Silk

Novità all’orizzonte per lo Spiderverse di Sony: annunciata l’opera prima che darà il via all’universo di Spider-Man. A dare il calcio di inizio all’universo coeso Sony sarà la serie tv di Silk.

I progetti da parte di Sony di un universo narrativo legato al mondo di Spider-Man prevederanno lo sviluppo sia di serie tv che di film cinematografici che esploreranno i diversi personaggi associati a Spider-Man. Sony Pictures Television si occuperà delle serie tv e Silk sarà il primo personaggio a vedere la luce per il piccolo schermo.

Le notizie su questo progetto hanno iniziato a circolare nel 2018, tuttavia le voci riferivano della lavorazione di un possibile film cinematografico, che sarebbe stato poi affiancato dai film di Silver and Black, Morbius, the Living Vampire e Nightwatch.

In seguito i progetti per alcuni di questi titoli, incluso Silk, hanno subito variazioni, come ad esempio Silver and Black (suddiviso in due film) o la data di distribuzione di Morbius posticipata al 2021 a causa della pandemia.

Silk è un personaggio creato da Dan Slott (testi) e Humberto Ramos (disegni) nel 2014 per la testata The Amazing Spider-Man #4. Cindy Moon è una compagna di classe di Peter Parker che è stata morsa dallo stesso ragno radioattivo, che le ha garantito gli stessi poteri del celebre supereroe. A differenza di Peter, che ha avuto la possibilità di sperimentare i propri nuovi superpoteri, la ragazza viene però segregata in un bunker affinché venisse protetta dall’aggressione del vampiro Morlun.

La serie sarà scritta probabilmente da Lauren Moon (Good Trouble, Atypical), mentre Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal saranno produttori esecutivi. Per quel che riguarda la piattaforma di distribuzione si vocifera il coinvolgimento di Amazon, che con queste nuove serie potrebbe così emulare quanto fatto in passato da Netflix con i Difensori.