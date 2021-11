Spiderwick Chronicles: Disney+ annuncia la serie live-action

In occasione del Disney+ Day, lo streamer ha annunciato sul suo canale Twitter ufficiale, l’arrivo di una nuova serie live-action di Spiderwick Chronicles, targata Paramount Television Studios e 20th Television, adattamento di Le cronache di Spiderwick, saga di romanzi scritta da Holly Black e illustrata da Tony DiTerlizzi, adattata anche, nel 2008, in un film diretto da Mark Waters e interpretato da Freddie Highmore, Sarah Bolger, Mary-Louise Parker, Martin Short, Nick Nolte e Seth Rogen.

Spiderwick Chronicles: ciò che sappiamo sul live-action

Definita un “storia di formazione moderna combinata con un’avventura fantasy”, la serie di Le cronache di Spiderwick vede protagonisti il preoccupato Jared (nove anni) e il suo gemello Simon appassionato di libri e la loro sorella, Mallory (tredici anni). Trasferitisi insieme alla madre nella vecchia magione vittoriana di Spiderwick, scoprono l’esistenza di un brownie, un dispettoso folletto che vive nelle pareti, furioso perché gli hanno involontariamente distrutto il “nido”, e che li bersaglia di scherzi. Passando attraverso un antico portavivande, trovano una misteriosa biblioteca dove è conservato un tomo di magia che svela tutti i segreti degli esseri fatati e che apre loro gli occhi sul mondo invisibile e a volte pericoloso abitato da draghi, boggarts, phookas, fate, spiriti e goblin che sta attorno a loro.

Non abbiamo ancora una finestra d’uscita dell’adattamento live-action ma Disney+ ha pubblicato i primi schizzi delle creature magiche:

La serie creata da DiTerlizzi e Black consisteva in cinque libri: Il libro dei segreti (The Field Guide), La pietra magica (The Seeing Stone), Il segreto di Lucinda (Lucinda’s Secret), L’albero d’argento (The Ironwood Tree) e L’ira di Mulgarath (The Wrath of Mulgarath), usciti nel 2004 e nel 2005 per la Mondadori. La serie è stata seguita da una spin-off intitolata Il Nuovo Mondo – Spiderwick. Le Cronache (Beyond the Spiderwick Chronicles) che include tre libri: La creatura delle acque (The Nixie’s Song), Un Problema…gigante! (A Giant Problem) e Il Re Drago (The Wyrm King), pubblicati sempre per la Mondadori tra il 2009 e il 2010.

In un’intervista del 2008 Tony DiTerlizzi aveva spiegato:

“Hol e io avevamo ricevuto molte lettere da bambini che ci raccontavano le loro esperienze con le fate, e io avevo fatto guide sul campo di draghi e mostri fin da quando ero bambino, quindi sapevamo che c’era qualcosa di magico lì. E Holly conosce quel folklore così bene. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello raccontare una storia di ragazzi dei giorni nostri spinti nel regno delle fate.”

Holly Black aveva aggiunto:

“Quando io e Tony ci siamo incontrati per la prima volta, una delle cose di cui abbiamo parlato era il folklore delle fate, quindi questo era il progetto perfetto per noi da fare insieme. Ci piace l’idea che i bambini possano prendere la Field Guide e andare nei loro giardini o parchi a cercare prove di fate. Se lo fanno, probabilmente le troveranno.”

Quindi era solo questione di tempo prima che venisse alla luce anche una serie live-action di Spiderwick Chronicles. Altre informazioni non sono state rivelate, quindi rimaniamo in attesa. Nel frattempo recuperate il romanzo su Amazon!

