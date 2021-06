Spidey and His Amazing Friends: prima occhiata alla serie animata Disney

Il mondo dell’uomo ragno continua ad espandersi anche sul piccolo schermo. Entertainment Weekly ha appena diffuso in esclusiva le prime foto di Spidey and His Amazing Friends, serie animata che debutterà quest’estate su Disney Channel e Disney Junior.

Lo show seguirà le avventure di Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, accompagnati da un cast di supporto di tutto rispetto: ci saranno infatti anche Hulk, Black Panther e Ms. Marvel. Tra i nemici, invece, ci saranno Rhino, Green Goblin e Dock Ock. La colonna sonora sarà composta dal frontman dei Fall Out Boy, Patrick Stump.

Patrick si è definito un grande fan della Marvel e onorato di aver ricevuto l’incarico di comporre la sigla della serie. Un lavoro che ormai sta compiendo da quasi cinque anni e di cui nessuno era a conoscenza.

Le prime immagini di Spidey and His Amazing Friends

In attesa di questa serie animata, tutti gli occhi dei fan sono puntati su Spider-Man: No Way Home e sul trailer che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il film è senza dubbio uno dei più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe per via delle implicazioni del multiverso e del cross-over con il mondo Sony.

Nel frattempo sta continuando anche la lavorazione del sequel di Spider-Man: Un Universo, pluripremiato film Sony uscito nel 2018. Nel nuovo capitolo ci sarà anche Spider-Woman, personaggio doppiato da Issa Rae.

Tornando invece alle serie animate, vi ricordiamo che nei giorni scorsi si è purtroppo spento Paul Soles, storica voce dello Spidey del cartoon del 1967, diventato poi un vero e proprio cult nel corso degli anni.

