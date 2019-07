Spiel des Jahres 2019 ecco i vincitori

Il prestigioso premio per i giochi da tavolo dell'anno è stato vinto dal party game Just One e dal raffinato gioco in scatola Wingspan.

Si è conclusa anche questa edizione del premio Spiel des Jahres, che ha visto premiati i due migliori giochi nelle categorie Spiel des Jahres (miglior gioco dell’anno) e Kennerspiel des Jahres (miglior gioco complesso dell’anno). A trionfare nelle rispettive due categorie – potete leggere tutti i giochi nominati a questo link – sono stati Just One di Ludovic Roudy e Bruno Sautter, edito da Repos Production, localizzato da Asmodee Italia e Wingspan di Elizabeth Hargrave, edito da Stonemaier Games, localizzato da Ghenos Games.

Just One (link Amazon), premiato con lo Spiel des Jahres, è un party game collaborativo in cui uno dei giocatori dovrà riuscire ad indovinare una parola segreta basandosi sulle parole indizio scritte dagli altri giocatori.

Questo gioco di società ha riscontrato il favore di critica e pubblico in egual misura, grazie alla sua meccanica semplice ed immediata, apprezzata da un pubblico trasversale di giocatori che va dalle famiglie ai gruppi di amici alle persone che non hanno familiarità con i giochi da tavolo.

Just One è il classico gioco in scatola in grado di divertire e coinvolgere tutti, un ottimo esempio di come per generare interesse attorno a questa forma di intrattenimento basti davvero poco.

Wingspan (link Amazon), premiato con il Kennerspiel des Jahres, è un raffinato gioco card-driven engine-building, in cui i giocatori ricopriranno il ruolo di ornitologi impegnati nel ricreare la riserva per uccelli più bella.

Wingspan si caratterizzerà per un livello di complessità molto alto, in cui i giocatori dovranno tenere conto di diverse variabili (habitat, cibo, uova, specie di uccelli, ecc…) con l’obiettivo di accumulare più punti vittoria. Il gioco prevederà una modalità in solitario e due diversi livelli di difficoltà. Il Kennerspiel des Jahres di Wingspan rappresenta anche la prima volta in cui uno di questi premi viene assegnato ad una game designer.

Per quel che riguarda il Kinderspiel Des Jahres, le premiazioni sono avvenute il mese scorso (il 24 giugno 2019) e il premio per il miglior gioco da tavolo per bambini è stato assegnato a Valley of the Vikings (link Amazon) di Marie e Wilfried Fort, edito da Haba.

Valley of the Vikings è un gioco che unisce abilità e destrezza in cui bisognerà far guadagnare al proprio segnalino la posizione migliore sul tabellone di gioco.