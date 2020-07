Spiel des Jahres 2020: annunciati i vincitori

Annunciati i giochi vincitori dell’edizione 2020 del premio Spiel des Jahres. I vincitori sono stati resi noti durante una conferenza stampa andata in streaming, similmente a quanto già accaduto qualche mese fa in occasione delle nomination con i titoli finalisti.

Spiel des Jahres

A portare a casa l’ambito riconoscimento per il gioco migliore dell’anno è stato Pictures (link Amazon), di Christian e Daniele Stöhr.

In Pictures, family game edito da PD Verlag per 3-5 giocatori, lo scopo del gioco sarà quello di riuscire a far indovinare l’immagine giusta utilizzando in maniera creativa alcuni oggetti a loro disposizione, cercando così di ricreare l’immagine misteriosa. I giocatori si alterneranno nel ruolo di “suggeritore” e alla fine del gioco, il giocatore che sarà riuscito ad indovinare più immagini avrà vinto la partita.

Kennerspiel des Jahres

Ad aggiudicarsi il premio riservato ai giochi complessi è stato The Crew (Die Crew – Link Amazon), ideato da Thomas Sing pubblicato da KOSMOS.

Si tratta di un gioco cooperativo per 3-5 giocatori, in cui i partecipanti si ritroveranno impegnati in una serie di missioni spaziali. Per vincere la partita i novelli astronauti dovranno riuscire a portare a termine la missione soddisfando tutti gli obiettivi richiesti. La particolarità di questo titolo risiederà nel poter comunicare tra loro in determinati modi. Il registro di comunicazione che i giocatori dovranno tenere al tavolo, includerà gestualità particolari atte a simulare le condizioni di comunicazione spaziale.

Kinderspiel des Jahres

Per finire il premio per il miglior gioco per bambini è stato assegnato a Speedy Roll (link Amazon) del designer Urtis Šulinskas e pubblicato da Lifestyle Boardgames Ltd e localizzato in italiano da Dal Tenda con il nome di Hedgehog Roll.

Speedy Roll è un gioco adatto a partire da 4 anni in su in cui i giocatori (da 1 a 4) dovranno cercare di far tornare nella propria tana il piccolo riccio, prima che sia raggiunto dalla volpe.

Il movimento del riccio sarà gestito da una pallina da tennis, che dovrà essere lanciata per raccogliere i diversi elementi in velcro. A seconda di ciò che si sarà attaccato alla pallina si potrà spostare la pedina sul tabellone di gioco.

Speedy Roll potrà essere giocato sia in maniera cooperativa che competitiva e i bambini (a seconda del loro livello di destrezza) potranno provare le varianti avanzate del gioco, come ad esempio lanciare la pallina ad occhi chiusi.