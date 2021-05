Spiel des Jahres 2021: le nomination per i migliori giochi da tavolo

Sono stati annunciati, in una diretta in streaming, i giochi nominati per l’edizione 2021 dello Spiel des Jahres, prestigiosi premi tedeschi dedicati ai migliori giochi da tavolo dell’anno. I titoli selezionati concorreranno all’assegnazione dei premi per il gioco in scatola, dell’anno suddiviso nelle sue tre categorie.

I giochi in lizza per l’assegnazione di questo importante premio sono stati selezionati in base a criteri ben precisi, rispondenti alle tre diverse categorie del premio. I giochi selezionati per la categoria Spiel des Jahres devono essere in grado di avere capacità di coinvolgere e appassionare sia il pubblico delle famiglie che i giocatori più esperti. I giochi selezionati per il premio Kennerspiel des Jahres, sono caratterizzati da un livello di complessità apprezzato da giocatori esigenti in cerca di giochi elaborati. Infine i giochi selezionati per il premio Kinderspiel des Jahres devono essere in grado di catturare l’attenzione e coinvolgere i giocatori più piccoli.

La cerimonia odierna delle nomination è durata 22 minuti ed è stata presieduta da Harald Schrapers, presidente di giuria del premio, e da Christoph Schlewinski, rappresentate della giuria del Kinderspiel des Jahres. Di seguito l’elenco dei titoli nominati.

Spiel des Jahres

Zombie Teenz Evolution : ideato da Annick Lobet, pubblicato da Scorpion Masqué (link Amazon)

: ideato da Annick Lobet, pubblicato da Scorpion Masqué (link Amazon) MicroMacro Crime City : ideato da Johannes Sich ,pubblicato da Edition Spielwiese, localizzato da MS Edizioni (link Amazon)

: ideato da Johannes Sich ,pubblicato da Edition Spielwiese, localizzato da MS Edizioni (link Amazon) The Adventures of Robin Hood: ideato da Michael Menzel, pubblicato da KOSMOS

Kennerspiel des Jahres

Le Rovine Perdute di Arnak : ideato da Elwen e Mín, pubblicato da Czech Games Edition, localizzato da Cranio Creations

: ideato da Elwen e Mín, pubblicato da Czech Games Edition, localizzato da Cranio Creations Fantasy Realms : ideato da Bruce Gassco, pubblicato da WizKids

: ideato da Bruce Gassco, pubblicato da WizKids Paleo: ideato da Peter Rustemeyer, pubblicato da Hans im Glück, localizzato da Giochi Uniti (link Amazon)

Kinderspiel des Jahres