Annunciati i vincitori dello Spiel des Jahres 2022, i premi tedeschi dedicati ai giochi migliori dell’anno. Quest’anno a trionfare sono stati i giochi Cascadia e Living Forest i quali vanno ad aggiungersi al family game Magic Mountain, premiato lo scorso 20 giugno.

Spiel des Jahres 2022: i vincitori

Spiel des Jahres

Ad aggiudicarsi il premio Spiel des Jahres, ovvero il riconoscimento per il miglior gioco dell’anno in assoluto, è stato Cascadia, del game designer Randy Flynn, edito da Flatout Games/AEG/Kosmos e localizzato in Italia da Little Rocket Games.

Cascadia è un puzzle game in cui i giocatori competono per creare l’ambiente più diversificato del Pacifico nord-occidentale, creando un vero e proprio mosaico con le tessere in loro possesso.Il gioco è caratterizzato da combinazioni di obiettivi di punteggio legate alle diverse specie animali presenti nel gioco che dovranno essere utilizzate al fine di creare combo vincenti.

Kennerspiel des Jahres

Il premio Kennerspiel des Jahres, ovvero la categoria dedicata ai giochi in scatola di tipo complesso, rivolti quindi ad un pubblico esperto ed esigente, ha visto il riconoscimento di Living Forest del designer Aske Christiansen, edito da Pegasus Spiele/Ludonaute e localizzato in Italia da GateOnGames.

Gli spiriti delle stagioni devono salvare il grande albero sacro della foresta dalle feroci fiamme di onibi. Per vincere questa battaglia contro la minaccia fiammeggiante i giocatori dovranno piantate degli alberi protettivi, in modo da creare una fitta barriera tagliafuoco, ma oltre a creare la barriera i giocatori avranno anche la possibilità di risvegliate il guardiano della foresta, il quale li aiuterà nel domare l’incendio.

Kinderspiel des Jahres

Il premio Kinderspiel des Jahres, premio riservato ai giovani giocatori e alle loro famiglie ha visto trionfare il gioco Magic Mountain del duo Jens-Peter Schliemann e Bernhard Weber, edito da Amigo e non ancora disponibile sul mercato italiano.

In questo gioco cooperativo, i giocatori collaborano per salvare il villaggio dai cattivi creando percorsi per le proprie biglie, con l’obiettivo di portare in salvo gli abitanti del villaggio dalle grinfie dei cattivi. Magic Mountain è un gioco collaborativo in cui strategia, gioco di squadra e abilità si fondono insieme per dar vita a un family game unico.