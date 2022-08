Manca ormai pochissimo all’arrivo su Disney+ di She-Hulk: Attorney at Law, serie TV dei Marvel Studios incentrata sull’alter ego di Jennifer Walters, cugina del noto componente degli Avengers. La premiere era stata fissata a mercoledì 17 agosto, ma l’uscita è stata spostata di poco. A darne l’annuncio è stata proprio la Disney con un nuovo promo pubblicato su YouTube.

Spostata l’uscita di She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk arriverà sulla piattaforma di streaming il 18 agosto. C’è grande attesa attorno alla serie non solo per il suo debutto ufficiale nell’MCU, ma anche per i numerosi cameo promessi da Jessica Gao, sceneggiatrice della serie. Già confermato quello del Daredevil di Charlie Cox che per l’occasione sfoggerà il costume giallo dei fumetti (assente nella serie Netflix). A vestire i panni dell’avvocatessa Jessica Walters ci penserà Tatiana Maslany, reduce dall’esperienza in Orphan Black.

La serie britannica è stata per l’attrice fondamentale come preparazione per il suo nuovo ruolo. She-Hulk non sarà semplicemente una legal comedy con episodi da mezz’ora ciascuno, bensì bilancerà momenti di grande azione e suspence, non dimenticandosi di far parte del Marvel Cinematic Universe. Oltre al ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Hulk, nella serie comparirà anche Titania (Jameela Jamil), il cui aspetto ha scatenato le critiche dei fan. Senza dimenticare Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong.

Questa la sinossi ufficiale di She-Hulk: La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. Al San Diego Comic-Con è stata presentata anche la nuova action figure Hasbro, della linea Marvel Legends, dedicata proprio a She-Hulk.

L’offerta di Disney+