L’anime Spy x Family, adattamento dell’omonimo manga di Tatsuya Endō edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, è sbarcato su Crunchyroll il 9 aprile di quest’anno. Ogni settimana, lo staff dell’anime regala ai fan delle illustrazioni o dei fotogrammi dell’animazione dell’episodio, ma questa volta lo staff della serie ha avuto un’idea diversa. Questa settimana sono stati infatti i doppiatori dei Forger a disegnare qualcosa di inerente al quarto episodio. Hanno quindi realizzato la key visual, ma ognuno col proprio stile!

Spy x Family: ecco i disegni dei doppiatori

La key visual scelta è questa:

Di seguito invece i disegni realizzati da Takuya Eguchi, doppiatore di Loid, Saori Hayami, la voce di Yor, che ha realizzato un’opera con uno stile ben diverso e anche Atsumi Tanezaki, la dolce voce della piccola Anya, ha deciso di disegnare la key visul con uno proprio stile:

A proposito dell’anime Spy x Family

L’anime Spy x Family è curato di Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland).

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie anime, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche. Takuya Eguchi interpreta Loid Forger.

Il cast comprende: Takuya Eguchi nel ruolo del falsario di Loid, Saori Hayami in quello di Yor Forger, Atsumi Tanezaki nel ruolo di Anya Forger, Hiroyuki Yoshino è Franky Franklin, Yuko Kaida è Sylvia Sherwood e Kazuhiro Yamaji interpreta Henry Henderson.

La sigla di apertura si intitola Mixed Nuts ed è eseguita da Official Hige Dandism mentre la sigla finale, intitolata Kigeki è cantata da Gen Hoshino.

Il manga

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…