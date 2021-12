Squid Game 2: Hwang Dong-hyuk smentisce le voci della conferma

Da molto tempo gira voce che Squid Game è stato rinnovato per una seconda stagione. Eppure, lo stesso Netflix ammette che non c’è ancora nulla di certo e che tali voci sono state generate da un’errata interpretazione di uno dei commenti di Hwang Dong-hyuk, regista del drama coreano di successo.

Squid Game 2: cosa è successo

In un’intervista con Vulture, il regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha spiegato che mentre sta lavorando a delle idee per una futura stagione, lo show non è stato ancora rinnovato da Netflix.

La confusione della conferma di una seconda stagione arriva dopo un’errata traduzione del commento di Dong-hyuk che ha dato in un’intervista con l’Associated Press il mese scorso (leggete questo nostro articolo per recuperare la news).

L’errata traduzione riportava queste parole del regista: “Dirò che ci sarà davvero una seconda stagione”, quando in realtà ha detto: “Penso che ci sarà davvero una seconda stagione”. Un portavoce di Netflix ha aggiunto che una potenziale seconda stagione di Squid Game è “in discussione ma non ancora confermata”.

Il regista ha anche spiegato che ha già in mente la trama della prossima stagione ma che si sente sotto pressione visto il successo globale riscontrato dalla serie:

“Ma devo anche ammettere che mi sento sempre più sotto pressione per la stagione 2, dato che la serie ha ottenuto molto più amore e attenzione di quanto mi aspettassi. Ho anche un film che ho intenzione di girare dopo Squid Game, e non ho ancora deciso quale fare prima.”

Squid Game ha davvero avuto un successo globale, visto che gli spettatori hanno guardato il drama per 1,65 miliardi di ore nei suoi primi 28 giorni su Netflix, e sono state 142 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per guardare il dramma coreano. Lo show ha battuto il record precedentemente detenuto da Bridgerton, diventando lo show più visto di sempre su Netflix. Il potenziale per una seconda stagione di Squid Game, quindi, non è una sorpresa, soprattutto dopo che lo show si è concluso con un cliffhanger.

In fondo lo stresso Hwang Dong-hyuk ha ammesso che ci sono molte cose del drama che bramano di avere una risposta:

“Ma ci sono altre storie nella serie che non sono state affrontate. Per esempio, la storia del poliziotto e quella di suo fratello, The Front Man. Quindi, se finisco per creare la seconda stagione, mi piacerebbe esplorare quella storyline: cosa sta succedendo tra quei due fratelli? E poi potrei anche approfondire la storia di quel reclutatore in giacca e cravatta che gioca a ddakji con Gi-hun e gli dà la carta nel primo episodio. E, naturalmente, potremmo andare avanti con la storia di Gi-hun mentre torna indietro, ed esplorare di più su come navigherà attraverso la sua resa dei conti con le persone che stanno progettando i giochi. Quindi, non lo so ancora, ma dirò solo che ci sono un sacco di possibilità là fuori per le storyline della seconda stagione.”

Quindi, è vero che Squid Game 2 non è stato confermato ufficialmente, ma di certo non passerà molto tempo prima che questo accada.

Siete fan di Squid Game? Non lasciatevi sfuggire la Guida per scoprirne tutti i segreti disponibile su Amazon!