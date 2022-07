Squid Game diventerà anche un gioco da tavolo. La popolarità della serie tv originale Netflix ambientata in Corea sembra non voler arrestarsi, nonostante la data di uscita della seconda stagione non sia stata rivelata. L’uscita di Squid Game – Let the game begin, questo il nome del gioco in scatola, si deve a un accordo siglato tra Asmodee e Netflix che prevederà la realizzazione di titoli tratti da alcune delle sue serie di punta, inizialmente distribuite nel mercato statunitense.

Squid Game – Let the game begin: di che si tratta?

Squid Game – Let the game begin è un gioco da tavolo sviluppato da Mixlore, uno studio collaboratore di Asmodee e che tra i vari giochi al suo attivo in passato ha progettato i giochi in scatola di produzioni Netflix come Black Mirror (disponibile per l’acquisto online) e de La Regina degli Scacchi (disponibile per l’acquisto online).

Il gioco di Squid Game ricalcherà alcuni dei momenti più iconici della serie e vedrà i giocatori (da 3 a 6) gestire una squadra di concorrenti del mortale gioco a premi coreano, con lo scopo di eliminare tutti gli avversari e portare al trionfo un membro della propria squadra.

Ogni partita del gioco sarà articolata in 6 round in cui i giocatori si sfideranno ai diversi giochi protagonisti della serie: ritroveremo quindi Un, due, tre, stella!, il gioco del dalgona, il tiro alla fune (Tug of War), il gioco delle biglie, il ponte di vetro e ovviamente lo Squid Game finale.

Ognuno dei minigiochi di Squid Game – Let the game begin avrà una durata attorno ai 5 minuti in modo da mantenere la durata complessiva di ogni partita attorno ai 45 minuti circa.

I giocatori dovranno gestire i membri della propria squadra, cercando di eccellere nelle varie prove e contemporaneamente siglando alleanze temporanee o guardandosi da eventuali tradimenti degli altri giocatori. Per vincere a Squid Game occorrerà che almeno uno dei concorrenti di una squadra sopravviva a tutte le prove, aggiudicandosi così il ricco premio finale.