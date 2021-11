Squid Game in italiano è disponibile su Netflix

Squid Game in italiano è disponibili ufficialmente da oggi su Netflix come annunciato pochi minuti fa. Il drama coreano di sopravvivenza, nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk in cui un gruppo di 456 persone indebitate si sfidano a giochi per bambini nella speranza di vincere un enorme premio in denaro, è disponibile su Netflix dal 17 settembre. Se quindi non avete ancora avuto modo di guardare il drama perché non riuscite a seguirlo in coreano sottotitolato, questa è l’occasione giusta per recuperare la serie.

A proposito di Squid Game

In Squid Game, il cui nome fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro, 456 concorrenti gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won. Andato in onda il 17 settembre 2021, si compone di 9 episodi totali.

Centinaia di persone che hanno problemi finanziari accettano uno strano invito a una competizione con una varietà di gioco per bambini. Un grosso premio in denaro li attende, ma la posta in gioco è alta e mortale.

Il successo del drama è stato immediato. In quattro settimane ha conquistato la cifra record di 142 milioni di account superando gli 82 milioni di Bridgerton. Anche in Italia ha dominato la Top 10 di Netflix per più di 60 giorni.

Vi ricordiamo che Hwang Dong-hyuk ha confermato la seconda stagione, visto la storia ha lasciato dietro di sé molti punti interrogativi che bramano solo di essere risolti e se volete saperne di più leggete anche questo nostro articolo, mentre se volete preparare i vostri dalgona in casa date un’occhiata a questa ricetta!

Il drama vede nel cast Lee Jung-jae (Seong Gi-hun), Park Hae-soo (Cho Sang-woo), Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok), Oh Yeong-su (Oh Il-nam), Heo Sung-tae (Jang Deok-su), Anupam Tripathi (Abdul Ali), Kim Joee-ryoung (Han Mi-nyeo), Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho).

