Squid Game: Lydia Ellery famosa streamer di Twitch vittima di abusi

Lydia Ellery, streamer famosa di Twitch di 32 anni, ha ricevuto messaggi molesti e abusi a causa del nome che aveva scelto per il suo account. Perché? Semplice. Il nome è lo stesso di Squid Game, il survival game coreano disponibile su Netflix, un drama distopico famoso in tutto il mondo nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il cui titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro.

Ellery è presente sulle piattaforme social come Twitch (con 42.3000 follower) e Instagram con il nome “Squid Game”, mentre su Twitter come “SquidGaming”; non solo, perché la ragazza fa parte del collettivo Yogscast, con oltre 7 milioni di abbonati su YouTube. Dopo l’uscita del drama coreano la streamer ha però affermato che il suo nome viene associato alla serie, che non ha ancora un proprio account ufficiale, e che questo le sta causando non pochi problemi non sono con gli utenti ma anche con le aziende. Vediamo più nel dettaglio.

Lydia Ellery e i problemi causati da Squid Game

La streamer aveva scelto questo nome più di dieci anni fa perché le suonava strano e sciocco. A quanto pare i suoi amici erano soliti chiamarla ‘squid’ (‘calamaro’) perché fa rima con ‘lid’ (‘coperchio’) parte del suo nome: Lydia.

Lydia Ellery ha spiegato così la bizzarra e scomoda situazione:

“La serie non ha un account Instagram ufficiale, io sono stata inondata da persone che mi taggavano o mi mandavano messaggi pensando che fossi l’account della serie. Ho iniziato a ricevere insulti dalla gente. Si arrabbiavano con me perché erano super fan… e pensavano che avessi sottratto l’account alla serie. Ho dovuto disabilitare le notifiche del mio account Instagram perché i messaggi erano continui.”

Non solo, si è spesso è trovata fuori dai suoi account, che le hanno chiesto di reimpostare la password. Lydia Ellery ha anche svelato che le aziende sono titubanti a lavorare con lei proprio perché il suo nome viene associato alla serie di Netflix. Infatti, oltre al suo live-streaming, Lydia svolge alcuni lavori di presentazione e pubblicità, che hanno decisamente sofferto:

“Le aziende che mi hanno assegnato questo ruolo di recente mi hanno detto specificamente che non ho ottenuto il lavoro a causa del mio nome di Squid Game. Sembra che dovrò cambiare il mio nick dopotutto. Ho perso due fantastiche opportunità perché la gente non vuole assumermi con il mio nick ‘squid game’. Questo mi sta davvero distruggendo.”

Vi ricordiamo che Squid Game è stato creato da Hwang Dong-hyuk ed è un drama cruento, di sopravvivenza, che mette a confronto due realtà che mai avrebbero dovuto avvicinarsi: l’innocenza dei giochi per bambini e la brutalità della morte. Il drama è già diventato un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di serie tv e molti sono coloro che sperano in una seconda stagione. Per scoprire di più a tale proposito leggete anche questo nostro articolo e, se volete preparare i vostri dalgona in casa, date un’occhiata a questa ricetta!

Il drama vede nel cast Lee Jung-jae (Seong Gi-hun), Park Hae-soo (Cho Sang-woo), Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok), Oh Yeong-su (Oh Il-nam), Heo Sung-tae (Jang Deok-su), Anupam Tripathi (Abdul Ali), Kim Joee-ryoung (Han Mi-nyeo), Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho).

