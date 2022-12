Marvel ha annunciato l’arrivo di una nuova proposta dedicata all’icona numero uno del franchise! La leggenda dei fumetti Stan Lee farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney Plus con un nuovo documentario dedicato alla sulla vita e alla sua incredibile carriera. Scopriamo insieme maggiori dettagli circa questa nuova produzione.

Stan Lee su Disney Plus

Marvel Entertainment ha annunciato il documentario in uscita, dal titoli Stan Lee: An Original Documentary, tramite la pubblicazione di un breve filmato su Twitter.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee. Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2ufWu77vB8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022

Lo slogan di questa nuovissima produzione riporta la dicitura:“100 anni di sogno. 100 anni di creazione. 100 anni di Stan Lee”, questo lascia poco a ogni dubbio su quelli che saranno i contenuti che verranno offerti ai fan. Il nuovo documentario si preannuncia infatti come un vero e proprio viaggio alla scoperta del creatore degli eroi più celebri dei fumetti, tra cui Spider-Man, i Fantastici Quattro, gli X-Men e Daredevil.

L’annuncio in occasione del suo centesimo compleanno

L’annuncio da parte di Marvel arriva proprio in concomitanza di quello che sarebbe dovuto essere il centesimo compleanno dell’artista. Infatti, seppur quest’ultimo ci abbia lasciato nel 2108 all’età di 95 anni, l’artista sarà in un certo qual senso eterno grazie al forte impatto culturale che ha lasciato dietro di sé.

Proprio per questo, secondo quanto riportato, la DC ha annunciato la propria celebrazione di Stan Lee con Tales From Earth-6: A Celebration Of Stan Lee. L’opera racchiuderà al suo interno ben dieci storie con le versioni di Stan Lee di diversi personaggi DC, tra questi troviamo Batman, Superman e Wonder Woman.

Data di uscita del documentario di Stan Lee su Disney Plus

Secondo quanto emerso, le informazioni circa la data di uscita del documentario Stan Lee: An Original Documentary sono ancora poco. Tuttavia, è stata però annunciata come finestra di lancio il 2023. Nell’attesa della sua uscita, vi informiamo che su Amazon è disponibile per l’acquisto il volume di approfondimento dal titolo Stan Lee. Il padre dell’universo Marvel.

