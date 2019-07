Stan Lee: edizione speciale per il San Diego Comic Con

Stan Lee Six Scale Figure è la nuova versione, dedicata al maestro del fumetto, che viene prodotta da Hot Toys in occasione di un evento speciale.

E' la volta del San Diego Comic Con (uno degli eventi più importanti del settore).

Questa nuova uscita, basata sul cameo fatto da Lee in “Guardiani della Galassia vol.2″, presenta Stan “The Man” Lee nelle vesti di astronauta mentre sta conversando nientemeno che con gli Osservatori (la razza aliena in grado di registrare mentalmente ogni evento del multiverso senza intervenire con le varie specie).

Stan Lee, che ci ha lasciato nel Novembre 2018, è considerato da molti il padre del mondo Marvel partecipando alla creazione dei suoi personaggi più importanti. Da Spider-Man ai Fantastici 4 Stan Lee nel corso degli anni aveva intrapreso una vera e propria missione di apparire nelle varie pellicole dedicate ai personaggi del mondo Marvel. Apparizioni che spesso lo ritraevano in piccole gag di pochi secondi. Quella di Guardiani della Galassia Vol.2 lo ritrae infatti durante la conversazione insieme agli Osservatori, mentre Rocket e Yondu si stanno dirigendo verso il pianeta di Ego.

Questa figure come le varie uscite di Hot Toys vede il personaggio di Stan Lee, in tenuta da astronauta, con una serie di accessori e parti intercambiabili con i quali sarà possibile ricreare la scena sopra descritta. Oltre alla Figure, caratterizzata ovviamente da abiti in stoffa, sarà presente una basetta sulla quale far sedere il personaggio. Impressionante il lavoro di Hot Toys nel ricreare il volto di Stan che sarà davvero identico, con tanto di occhiali – immancabili – e il mitico sorriso baffuto che da sempre lo ha contraddistinto.

Questa bellissima action figure originale esclusiva del San Diego Comic Con 2019 è, al momento, in preordine su sideshow.com al prezzo di 2740$ con uscita stimata per il mese di Dicembre 2019 quindi se non volete farvelo sfuggire vi conviene mettere mano al portafoglio e ordinarlo già da ora, prima che vada Sold-Out, come spesso accade a questo tipo di prodotti.