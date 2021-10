Star Blazers – Space Battleship Yamato 2205: i primi 14 minuti del primo film

Il sito ufficiale di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2205 ha diffuso in streaming i primi 14 minuti di Uchū Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi – Zenshō -TAKE OFF-, il primo dei due film previsti per Star Blazers – Space Battleship Yamato 2205: Il Nuovo Viaggio (Uchū Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi), il nuovo progetto curato da Harutoshi Fukui.

Il sito web ha anche pubblicato un’immagine dei sei protagonisti che si uniscono all’equipaggio. La stessa immagine diventerà una card speciale che sarà distribuita insieme ai biglietti in prevendita.

Un primo sguardo a Star Blazers: Space Battleship Yamato 2205

Basato sullo speciale televisivo del 1979 Space Battleship Yamato: Il Nuovo Viaggio, la storia del nuovo progetto composto da due film inizia tre anni dopo la guerra con l’Impero della Cometa Bianca. Kodai ora comanda la corazzata Yamato con un nuovo equipaggio mentre affrontano un’altra battaglia. Leggete anche questo nostro articolo per guardare il trailer.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda i membri del cast ritornano Daisuke Ono come Susumu Kodai, Houko Kuwashima come Yuki Mori, Houchu Ohtsuka come Shirō Sanada, Kōichi Yamadera come Abelt Dessler e Kikuko Inoue come Starsha Iscandar. Ritorna anche Nobuhiko Okamoto come Tasuke Tokugawa. Abbiamo anche nuovi membri: Tasuku Hatanaka come Ryūsuke Domon, Tomo Muranaka è Miyako Kyōzuka, Kento Itō come Shigeru Sakamoto e Wataru Hatano è Heiji Bandō.

Qui sotto potete guardare i primi 14 minuti del primo film:

A proposito di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199

Vi ricordiamo che prima di questo nuovo progetto è stato creato un remake della serie originale del 1974, Space Battleship Yamato creata da Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki. Intitolato Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 è uscito al cinema dal 2012 al 2013, come una serie composta da sei film per poi sbarcare in televisione. Il suo sequel, Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è stato anch’esso presentato per la prima volta come una serie di sette film usciti da giugno 2017 a marzo 2019. È poi stato trasmesso in televisione nell’ottobre 2018 in Giappone mentre Crunchyroll ha iniziato a trasmettere in streaming l’anime nel maggio 2019.

In Italia Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 è stato pubblicato in DVD e Blu-ray da Dynit, diffuso su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix e trasmesso in TV su SuperSix. Sempre su VVVVID si può guardare il film animato Star Blazers 2199 – Odyssey of the Celestial Ark (potete acquistare il Blue-Ray su Amazon!) e Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202.

Date un’occhiata al live-action di Space Battleship Yamato su Amazon!