Dal 28 ottobre al 1° novembre tutti gli appassionati saranno pronti a vivere insieme la tanto attesa Lucca Comics and Games 2022. Come ormai di consuetò, per l’occasione saranno previste moltissime novità nonché numerosi panel tutti da scoprire e condividere. Tra le tante proposte presenti in calendario ci sono quelle targate Star Comics, la casa editrice sarà infatti presente a Lucca Comics and Games con uno stand dedicato presso il Piazzale Vittorio Emanuele.

Foto: ©Star Comics

Star Comics a Lucca Comics and Games 2022

Star Comics ha previsto numerose attività, tra eventi e pubblicazioni speciali dedicate al mondo del fumetto, per tutti gli appassionati presenti alla nuova edizione Lucca Comics and Games.

In Piazza Star Comics, all’interno del padiglione della casa della Stella, i visitatori potranno accedere a uno spazio dedicato agli incontri con autori e influencer (trasmessi in streaming dagli Star Studios su Twitch) e molte attività e sorprese. Tra gli appuntamenti per questa edizione c’è l’atteso arrivo del famoso mangaka Norihiro Yagi; le celebrazioni per il grande ritorno dei I Cavalieri dello Zodiaco e la mostra di Mirka Andolfo, ma scopriamo il tutto più nel dettaglio.

Le novità durante l’evento Lucchese

Trra le novità presenti a Lucca Comics and Games 2022 troveremo varie edizioni speciali dedicate a Ariane in the blu sky (con cover variant e limited e allegati in tiratura limitata) e la nuova edizione di Claymore.

La lunga lista continua poi con l’imperdibile la final edition de I Cavalieri dello Zodiaco con una nuova edizione riveduta e aggiornata dal maestro Masami Kurumada e celebrata con una variant edition firmata da Zerocalcare e cinque pins con i cavalieri disegnati dall’autore. In regalo, per chi lo acquisterà nei giorni della fiera, la spilla raffigurante Athena disegnata da Mirka Andolfo. Sempre restando in tema cavalieri, a Lucca arriveranno anche lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori dello spin-off ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco.

Foto: ©Star Comics

Tra i grandi successi editoriali di questo 2022 c’è l’opera Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto. Dato il grande impatto che ha avuto sul mercato, i lettori che visiteranno Piazza Star Comics potranno trovare una speciale edizione del quinto volume con tanto di variant cover in tiratura limitata firmata da Marco Checchetto. E poi ancora, in occasione dell’appuntamento lucchese saranno finalmente disponibili anche Look Back, Fire Punch, Sweet Paprika: Spicy Leaks, Iconoclasta, Starduster – Il gioiello delle stelle, Nirvana e Rabbids – Luminys Quest.

I firma copie

Durante l’evento non mancheranno nemmeno le consuete signing session con gli autori presenti in fiera. Tra questi troviamo Norihiro Yagi, Jérôme Alquié, Arnaud Dollen, Mirka Andolfo, Marco Checchetto, Zerocalcare, Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo. La lunga lista di nomi continua poi con Paolo Martinello, Emiliano Pagani e Daniele Caluri. Infine troviamo anche Teo Musso, Alberto Pagliaro, Elisa Pocetta e Federica Di Meo.

Per tutti i dettagli circa gli appuntamenti con gli autori e gli orari delle sessioni di firma vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.