Star Comics: gli annuci al Lucca Changes

Durante il panel online della manifestazione Lucca Changes STAND-UP Keynote con Yoko Yamada, la casa editrice Star Comics ha annunciato le proprie attesissime produzioni, durante un’evento che hanno deciso di chiamare Lucca Chotto.

Intramezzati dalla comicità sagace ed autoironica della comica Bresciano/giapponese Yoko Yamada, come lei stessa tiene a sottolineare, Cristian Posocco, Publishing Manager per le Edizioni Star Comics, Claudia Calzuola, Editor e Social Media Assistant, e Deborah Cioccoloni, assistente di redazione, hanno presentato le prossime pubblicazioni suddividendole in blocchi tematici.

Grandi ritorni

In questo blocco tematico sono stati presentati dei grandi classici editi negli scorsi anni da Star Comics, che faranno presto ritorno editi con una nuova veste:

Shaman King Final edition: Il manga italiano, sospeso per un cambio di editore in Giappone, torna con molti episodi extra autoconclusivi, modifiche a disegni e testi e due sovra coperte, la prima stampata con i disegni della prima edizione, e la seconda con una nuova veste grafica rielaborata e realizzata dal maestro Hiroyuki Takei. A partire da Aprile 2021 i fan non solo potranno godersi questa nuova edizione, ma potranno vivere le loro avventure preferite anche grazie al nuovo anime.

Card Captor Sakura 25th anniversary edition: a 25 anni dalla prima pubblicazione in Italia, il manga scritto e disegnato dalle CLAMP torna in un’edizione speciale a colori, corredata di sovra coperta stampata in pantone rosa e oro. Allegate al volume, pubblicato a Maggio 2021, i fan potranno trovare anche le caratteristiche carte della maghetta.

What’s Michael: sono previsti sei volumi per questo manga di Makoto Kobayashi, 5 narreranno al pubblico la storia principale mentre l’ultimo, inedito, sarà un albo interamente a colori. Verrà pubblicato a Marzo 2021.



Always the best

Raggruppati in questo blocco tematico troviamo i titoli best seller di Star Comics, che verranno pubblicati rivisti in un’ottica diversa.

One Piece stampede: Basati sull’attesissimo e più famoso lungometraggio realizzato sull’universo di One Piece i fan potranno godere di ben due prodotti. A Marzo 2021 verrà, infatti, pubblicato il romanzo mentre a Maggio 2021 verrà pubblicato l’anime comics.

My Hero Academia Two Heroes: Per festeggiare l’uscita nelle sale italiane di My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, Star Comics ha scelto di portare in Italia, ad Aprile 2021, la light novel tratta da questo avvincente lungometraggio.

Super Dragon Ball Heroes, missione nell’oscuro mondo demoniaco: Basato sulle vicende del videogioco questo fumetto basato sul multiverso di Dragon Ball sarà pubblicato a Maggio 2021.

Shoujo Power

Edizioni Star Comics si approccia al genere Shoujo con due titoli particolarmente degni di nota

Akagami no Shirayukihime: Questa biancaneve giapponese, chiamata anche biancaneve dai capelli rossi, apapre vulnerabile e fragile ma in realtà è forte e determinata, farà il suo debutto nel panorama del fumetto Italiano ad Aprile 2021. Star Comics, tuttavia, non è ancora riuscita a scegliere il titolo ufficiale delll’adattamento italiano, coinvolgerà quindi i propri fan sui canali social dell’editore, creando un sondaggio per scegliere il titolo ufficiale.

Living Room Matsunaga- san: Questo shoujo sentimentale contemporaneo, finora inedito in Italia, parlerà del rapporto tra adolescenti e adulti, della convivenza e del gap generazionale. Il manga verrà pubblicato a Maggio 2021.

Queer

Questa nuova collana di Star Comics andrà oltre il binarismo di genere, strizzano l’occhio alla comunità LGBTQ+ e attirando contemporaneamente l’attenzione di un pubblico più ampio ampio. Seinen, Jose, Yuri e Yaoi faranno il proprio debutto in questa collana che deve il proprio nome al fatto che il termine Queer raccoglie un messaggio di grande apertura per tutti coloro che non cercano una definizione precisa ma che affermano “io sono io e vado bene così come sono”.

I married a girl to shut my parents up: il nuovo Yuri di Naoko Kodama parlerà della vita di coppia di due ragazze, sposatesi tra loro per far smettere le pressioni dei genitori che volevano spingerle a tutti i costi verso il matrimonio. Sarà disponibile da Aprile 2021.

Life camminando sulla linea: Questo Yaoi, vincitore del Boy’s Love Chil Chil Awars del 2018, farà ricredere il pubblico, generalmente convinto che questo genere rappresenti le relazioni omosessuali in maniera poco realistica. Il manga verrà pubblicato a Giugno 2021.

My Genderless Boyfriend: conosciuto con il titolo My Androgynous Boyfriend questo manga, scritto e disegnato da Tamekou cambia nome per Edizioni Star Comics, che hanno cercato di riportare una traduzione più fedele del titolo originale e verrà pubblicato ad Agosto 2021.

My son is probably gay: Questo Manga, scritto da Okura, narra la storia di un ragazzo che capisce di essere gay, ma non vuole fare coming out. Sua madre, donna molto sensibile, capisce la situazione ma resta in silenzio nell’attesa che sia suo figlio a parlarne. Questo titolo dolce, delicato e profondo arriverà in Italia ad Aprile 2021.

Si salvi chi può

Questo blocco tematico, definito da Cristian Posocco quello delle “bombe”, racchiude le novità più attese di casa Star Comics.

Mashle: Questo manga di Hajime Koumoto, originariamente pubblicato sulla rivista shonen jump, si ispira all’immaginario del fantasy inglese. La divertente storia parla di un ragazzo che, privo di magia in un mondo magico, lotterà per diventare il miglior stregone dell’anno sopperendo alla mancanza di poteri magici con la propria forza. Mashle verrà pubblicato nell’autunno del 2021.

Sweet Paprika: non solo manga per gli annunci di Star Comics. Il nuovo titolo di Mirka Andolfo, Sweet Paprika, verrà presto pubblicato in Italia e contemporaneamente in America. Nato da sketch sfusi che l’autrice ha pubblicato con successo sui propri profili social, questo fumetto, che fungerà da prequel per le vignette già pubblicate, nasce come progetto cross mediale per il quale è già stata annunciata anche un’animazione. Il primo dei due volumi previsti verrà pubblicato la prossima primavera.