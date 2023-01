Il 2023 sarà un anno straordinario per tutti i lettori di tutte le tipologie, con una moltitudine di nuove uscite che verranno svelate mese dopo mese. Gennaio ce ne ha già dato un primo assaggio, grazie all’annuncio targato Star Comics dedicato a I am BTS, volume dedicato alla band fenomeno del K-Pop.

Star Comics annuncia I am BTS e molto altro ancora

Le prime proposte che vogliamo portare alla vostra attenzione sono due novità che faranno la gioia dei fan del K-Pop, il fenomeno musicale nato in Corea del Sud che sta spopolando in tutto il mondo. Nel corso della primavera, usciranno infatti i due volumi unici I am BTS eI am Blackpink, direttamente ispirati alle due band note a livello mondiale. Vi informiamo inoltre che i due volumi saranno accompagnati da un set di sticker e una illustration card.

Foto: ©Star Comics

Tra le novità che arriveranno sul mercato in primavera ci sarà anche lo slice of life I want to be the wall di Honami Shirono che, in occasione del Pride Month, entrerà a far parte della già ricca collana Queer.

Di seguito la sinossi ufficiale dell’opera:

Yuriko è una donna asessuale appassionatissima di manga Boys’ Love che, per accontentare il volere dei genitori, accetta di sposare Gakurota, un ragazzo gay innamorato del suo amico d’infanzia.

Per i fan di Dragon Ball

Per tutti gli appassionati dell’universo di Dragon Ball, arriverà in primavera anche il romanzo tratto dal 21° lungometraggio della serie: Dragon Ball Super – Super Heroes.

Foto: ©Star Comics

Di seguito la sinossi ufficiale dell’opera: