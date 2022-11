La notizia è ufficiale ed è stata comunicata in via del tutto ufficiale dalla stessa casa editrice: Star Comics sospende Dragon Quest – The Adventure of Dai. Star Comics ha comunicato le ragioni dietro la momentanea sospensione della pubblicazione del manga in un recente post che è stato pubblicato direttamente sul sito ufficiale della nota casa editrice.

Star Comics sospende Dragon Quest – The Adventure of Dai

Dragon Quest – The Adventure of Dai è un manga basato su una storia originale di Riku Sanjo creato da Koji Inad; il progetto, poi, è supervisionato da Yuji Horii. Come abbiamo già accennato, Star Comics sospende Dragon Quest, ma la casa editrice ha tenuto a precisare che questa scelta non dipende da cause interne a Star Comics.

Trattandosi di cause di forza maggiore che non dipendono da Star Comics, la casa editrice ha tenuto a spiegare questo particolare ai suoi lettori, specificando, inoltre, che tale problematica riguarda non solo l’Italia, ma anche altri paesi. Al momento attuale, la pubblicazione di Dragon Quest – The Adventure of Dai in Italia si è fermata al numero 5 del manga, ma Star Comics ha affermato che la speranza è quella di poter riuscire a riprendere la pubblicazione del manga agli inizi del prossimo anno.

Nel comunicato ufficiale, infatti, possiamo leggere quanto segue:

“Informiamo i lettori che la momentanea sospensione della pubblicazione di Dragon Quest – The Adventure of Dai non nasce per volontà di Star Comics, ma ha cause tecniche e riguarda diversi paesi in cui la serie è licenziata. Confermiamo essere nostra intenzione proseguire con la pubblicazione appena possibile e, dal momento che tutte le parti coinvolte sono già attive per poter sbloccare la situazione, contiamo che le uscite possano riprendere quanto prima nel corso del 2023″.

Qui di seguito trovate una breve sinossi di Dragon Quest – The Adventure of Dai: