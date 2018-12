Star Trek Discovery 2, nel trailer Spock e la nuova minaccia che incombe sulla galassia

C’è tanta carne al fuoco nel nuovo trailer di due minuti che CBS All Access ha diffuso in occasione dell’imminente debutto della seconda stagione di Star Trek Discovery. In Italia la vedremo su Netflix dal 18 gennaio 2019, appena un giorno dopo il debutto negli USA.

Nella seconda stagione come dicevamo ci saranno tante novità, a partire dall’incontro tra la Discovery e la Enterprise, qui guidata dal Comandante Cristopher Pike (Anson Mount).

Le due astronavi infatti dovranno affrontare assieme una nuova, terribile minaccia per l’intera galassia svelata niente meno che da un giovane Spock (Ethan Peck), l’Angelo Rosso.

Quest’ultimo è, nelle parole dello stesso Spock “una visione apocalittica, qualcosa e qualcuno che metterà fine a ogni forma di vita nella galassia”. Nel video l’Angelo si vede sempre di sfuggita e in maniera sfocata ma se ne intuisce una forma alata simile a quella della nostra tradizione. Al momento però non è chiaro se si tratti di qualche forma di energia senziente o sesia piuttosto una razza vera e propria. Come se non bastasse infine torneranno in campo anche i Klingon con una nuova alleanza.