Dopo essere partita la scorsa settimana negli Stati Uniti, ed essere scomparsa dalla libreria di Netflix che aveva trasmesso le precedenti stagioni, Star Trek Discovery 4 arriva su Pluto TV. Si tratta della nuova TV in streaming completamente gratuita supportata da pubblicità.

Star Trek Discovery 4 arriva su Pluto TV, i dettagli

Attraverso la pagina facebook ufficiale di Pluto TV apprendiamo che i primi due episodi Star Trek Discovery 4 saranno trasmessi venerdì 26 novembre alle 21:00:

È tempo di scoperta! La quarta stagione di Star Trek Discovery approda su Pluto TV Sci-Fi. Che aspetti? Attiva la propulsione a curvatura e dirigiti verso il tuo divano! I primi due episodi arrivano venerdì 26 novembre alle 21:00. O te lo dobbiamo dire in Klingon? A tutti i fan di Star Trek: Discovery. Anche noi amiamo questa serie.

Star Trek ha sempre messo i suoi fan al primo posto e oggi abbiamo una grande notizia per voi. Trasmetteremo i nuovi episodi della quarta stagione alle 21:00 sul canale Pluto TV Sci-Fi ogni Venerdì, Sabato e Domenica, a partire da questo Venerdì 26 Novembre con i primi due episodi. Anche noi siamo fan sfegatati di Star Trek, e promettiamo di dare a questa saga ed ai suoi fan leali tutto l’amore e la visibilità che merita.

Il messaggio ufficiale di Pluto TV lascia intendere che altri contenuti legati all’amatissimo franchise di Star Trek potrebbero arrivare sulla piattaforma.

In Star Trek: Discovery Stagione 4, il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery affronteranno una minaccia senza precedenti che incomberà in egual misura sui pianeti appartenenti alla Federazione e su quelli non appartenenti alla Federazione. Tutti insieme infatti dovranno affrontare questa minaccia e lavorare insieme per assicurare un futuro a tutta la galassia. In questa Stagione 4 torneranno Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) and Blu del Barrio (Adira).

A proposito di Star Trek Discovery

Star Trek: Discovery è stata la prima serie TV di Star Trek a debuttare dopo ben 14 anni: Star Trek: Enterprise terminò infatti nel 2005. Star Trek: Discovery Stagione 4 invece ha subito alcuni ritardi nella lavorazione causati come facilmente intuibile dall’emergenza sanitaria provocata dalla epidemia di Covid-19. Sappiamo poco della trama, tuttavia la breve descrizione fornita durante il pane sembra confermare che l’antagonista principale non sarà un essere vivente come precedente anticipato.

Ricordiamo che Star Trek: Discovery è stata già rinnovata per una Stagione 5, rinnovo avvenuto contestualmente all’estensione del contratto in esclusiva che lega il produttore Alex Kurtzman alla CBS. In attesa della Stagione 4, recuperate Star Trek: Discovery Stagione 1 in blu-ray su Amazon.