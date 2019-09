Star Trek: Discovery, uno degli autori ha lasciato il team per una parola sgradita!

A quanto pare, l'aria che si respira negli uffici della CBS non è delle migliori. Walter Mosley, un autore di Star Trek: Discovery, ha lasciato la società.

Walter Mosley, uno degli autori di Star Trek: Discovery, ha definitivamente lasciato CBS (il produttore della serie televisiva). Il motivo? A quanto pare, alcuni addetti delle risorse umane avrebbero intimidito l’autore sull’utilizzo di un epiteto razzista durante le riunioni nella stanza degli scrittori.

Dopo l’accaduto, Mosley (che per dovere di cronaca, è un uomo di colore) ha pubblicato un articolo sul The New York Times, intitolato “Why I Quit the Writers Room“, nella quale afferma le ragioni delle sue dimissioni.

“Qualcuno nella stanza, non ho idea di chi, ha chiamato le risorse umane e ha detto che il mio uso della parola le mettesse a disagio, e il rappresentante delle risorse umane ha chiamato per informarmi che tale linguaggio era inaccettabile per i miei datori di lavoro“, si legge nel pezzo di Mosley pubblicato sulla rivista statunitense.

Secondo l’autore, rimproverando l’uso di una parola del genere (che inizia con la N), CBS ha in qualche modo censurato la propria esperienza di vita. “Un uomo di colore in America che condivide con milioni di altri la storia del razzismo. E il più delle volte, trattato come subumano. Se affrontato per intero quella storia doveva essere resa a parole che i miei datori di lavoro consideravano accettabili“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naturalmente, la risposta di CBS non è tardata ad arrivare. “Abbiamo la più grande ammirazione per Mosley ed eravamo entusiasti di averlo a Star Trek: Discovery. Sebbene non possiamo commentare le specifiche relative alle questioni riservate dei dipendenti, ci impegniamo a sostenere un luogo di lavoro in cui i dipendenti si sentano liberi di esprimere preoccupazioni e in cui si sentano a proprio agio nell’esecuzione del loro miglior lavoro. Auguriamo al signor Mosley un successo duraturo.”

Insomma, l’aria che si respira negli uffici di CBS non è delle migliori. Nonostante questo, la nuova stagione di Star Trek: Discovery debutterà ufficialmente a partire dal prossimo anno.