Star Trek: I migliori gadget a tema

Amanti di Star Trek! Continua il nostro viaggio intergalattico verso strani nuovi mondi con la selezione di prodotti che ogni Trekker che si rispetti non dovrebbe farsi sfuggire. In occasione dell’uscita di Star Trek: Picard, la nuova serie Amazon Prime Video, vi abbiamo proposto i migliori gadget a tema Jean-Luc Picard e per questo secondo appuntamento abbiamo voluto concentrarci sulla serie che ha dato origine a tutto il fenomeno. Ecco la nostra selezione dei gadget dedicati a Star Trek

Captain James Kirk Action Figure

McFarlane Toys rappresenta il primo e famosissimo Capitano Kirk, interpretato da William Shatner con una action figure davvero dettagliata e posabile dall’altezza di quasi 18 cm. Magari non avrà molti accessori ma costa davvero poco ed è fatta molto bene, ha una basetta inclusa con il logo di Star Trek.

» La figure del capitano Kirk è disponibile per l’acquisto online

Il libro di Star Trek. Strani nuovi mondi…

Un libro per veri Trekker, questo librone illustrato di 336 pagine a colori è ricco di approfondimenti dalle origini ai tre film più recenti, sono presenti anche tutte le serie televisive, ad eccezione di Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard. Potete resistere al fascino di un libro del genere? Costa poco più di 22 euro…must have!

» Il libro di Star Trek. Strani nuovi mondi…è disponibile per l’acquisto online

Star Trek 1,10 Collection (Box 12 Br)

Questo elegante cofanetto in blu-ray racchiude al suo interno la raccolta dei 10 film storici con protagonisti Kirk e poi Picard. La lista comprende: 01. Star Trek; 02. Star Trek II – L’ira di Khan; 03. Star Trek III – Alla ricerca di Spock; 04. Rotta verso la Terra; 05. Star Trek V – L’ultima frontiera; 06. Rotta verso l’ignoto; 07. Generazioni; 08. Primo contatto; 09. Star Trek – L’insurrezione; 10. Star Trek – La nemesi.

» Star Trek 1,10 Collection (Box 12 Br) è disponibile per l’acquisto online

Star Trek Portafoglio Starfleet (Capitano Kirk)

Un portafoglio griffato Star Trek è quello che avete sempre desiderato? Eccolo qua, pronto per essere riempito dei vostri risparmi…da spendere nelle migliori fiere del fumetto. La trama del portafoglio richiama ovviamente la divisa color senape e nera di James Kirk con tanto di badge dorato posizionato sopra come nella divisa indossata dal capitano.

» Il Portafoglio Starfleet è disponibile per l’acquisto online

Tazza Star Trek 50th anniversary

La classica tazza “mug” utilizzabile sia per la colazione di tutti i giorni ma anche come pratico porta penne. La grafica è una stampa celebrativa dei 50 anni della serie classica e ritrae tutti i protagonisti principali.

» Tazza Star Trek 50th è disponibile per l’acquisto online

Quantum Mechanix’s Badge Starfleet

Questa bellissima replica del Badge della flotta stellare in metallo è prodotta da Quantum Mechanix si può applicare alla vostra maglia preferita o su uno zaino grazie alla spilla.

» Il Badge della Quantum Mechanix è disponibile per l’acquisto online

Star Trek Snapback Cappellino James Kirk

Cappellino Snapback con licenza ufficiale Star Trek, presenta i colori senape e nero della divisa del Capitano Kirk. Presenta il badge della flotta stellare in metallo posizionato sulla fronte.

» Il Cappellino Snapback di Kirk è disponibile per l’acquisto online