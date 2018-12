Star Trek, il Comandante Jean-Luc Picard tornerà nel 2019 con una nuova serie

Nel 2019 Star Trek raddoppia: la CBS infatti ha annunciato che affiancherà alla terza stagione di Star Trek Discovery, attesa all’inizio dell’anno, una nuova serie, che arriverà invece verso la fine del 2019 e vedrà una grande sorpresa per tutti i fan: il ritorno di Patrick Stewart e del suo Comandante Jean-Luc Picard.

Picard, protagonista di Star Trek – The Next Generation, è stato infatti forse il personaggio più amato dai fan dopo il mitico Capitano Kirk. Il merito è probabilmente da ascrivere almeno in parte al fatto che il progetto del 1986 fu firmato dall’ideatore stesso della serie originale, Gene Roddenberry, ma sicuramente deve moltissimo anche all’interpretazione di Stewart che, non dimentichiamolo, è stato anche per cinquant’anni un apprezzatissimo attore shakespeariano, socio onorario della prestigiosa Royal Shakespeare Company.

Per il momento il progetto non ha ancora un nome ufficiale, ma a bordo ci sarà il co-creatore e produttore esecutivo di Discovery, Alex Kurtzman e molti altri membri del team creativo della serie che è riuscita a rinverdire i fasti di quelle del passato, offrendo un approccio più attuale per tematiche, stile visivo, ritmo e presenza di un’unica trama orizzontale che lega tutti gli episodi (a differenza delle singole avventure narrate nelle puntate autoconclusive della serie originale), senza al contempo snaturare lo spirito originario della serie.

Insomma, si prospetta un lungo 2019 all’insegna dell’avventura, dell’esplorazione spaziale e dell’incontro culturale. Lunga vita e prosperità a tutti.