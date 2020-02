Star Trek: Klingon, i migliori gadget a tema

Nel nostro viaggio interstellare alla ricerca di strani e nuovi gadget di Star Trek ci siamo imbattuti inesorabilmente in quelli a tema Klingon, la razza aliena protagonista di numerose storie e personaggi che tanto ha appassionato i Trekker. Esistono persone al mondo che insegnano, leggono e parlano Klingon perchè allora non proporvi qualche spunto interessante per farlo anche voi? Pronti? Via!

Dizionario Inglese/Klingon

State cercando il modo più originale per dire alla vostra ragazza “tIqwIj wa’SanID jagh vay’ SoH Quch tear jIH” (trad. strapperei il cuore a mille nemici per farti felice)? Beh eccovi accontentati. Questo pratico dizionario bilingue traduce le principali parole di uso comune in perfetto Klingon.

» Il dizionario Inglese-Klingon è disponibile per l’acquisto online

Klingon Starship by Eaglemoss

Questo modellino in metallo prodotto da Eaglemoss è una perfetta replica di una nave insertellare Klingon. Sebbene faccia parte della raccolta “Star Trek: The Official Starship Collection” è disponibile per l’acquisto senza dover effettuare l’abbonamento ed è corredata di un apposito fascicolo con approfondimento a tema.

» Klingon Starship è disponibile per l’acquisto online

Mega Bloks – Worf

E’ il Klingon più famoso di quelli visti su schermo, è apparso nelle serie televisive Star Trek: The Next Generations, Deep Space Nine e nei film più recenti. Questa piccola replica realizzata in mattoncini compatibili è realizzata nello stile simile ai Brickheadz.

» Mega Bloks – Worf è disponibile per l’acquisto online

Il Piccolo Principe (Trad. in Klingon)

Probabilmente è uno dei libri che ha ricevuto più traduzioni dopo la Bibbia che crediamo non possa vantare di essere stata tradotta in Klingon. Dubito ci si possa capire realmente qualcosa ma può essere una bella idea regalo per un appassionato di Star Trek che sicuramente non si aspetta un libro del genere.

» Il Piccolo Principe (in Klingon) è disponibile per l’acquisto online

Klingon Geeky Tiki Mug

Questa tazza in stile Tiki fa parte di una linea dedicata ai personaggi di Star Trek. Quella che vi proponiamo è quella che rappresenta un Klingon. E’ realizzata in ceramica smaltata di colore marrone chiaro, utilizzabile per la colazione o una bevanda calda ma anche come porta penne.

» Klingon Tiki Mug è disponibile per l’acquisto online