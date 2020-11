Star Trek: la USS Voyager al centro di una ricerca scientifica

I ricercatori della Leiden University hanno creato una microscopica USS Voyager da utilizzare nella ricerca scientifica sui cosiddetti microswimmers intitolata “Catalytically propelled 3D printed colloidal microswimmers”, pubblicata a questo link della pubblicazione scientifica Soft Matter.

La microscopica versione della Voyager misura 5 micrometri ed è in grado di muoversi autonomamente attraverso i liquidi grazie a una reazione chimica che avviene tra la placcatura di platino del modello e la soluzione al perossido di idrogeno in cui la navicella è immersa.

All’interno del paper, oltre alla Voyager, sono presentati anche altri modelli di microswimmer con forme particolari, come ad esempio una sfera appuntita, una spirale, un’elica, un trimero e una barchetta.

La presenza di una nave spaziale e della barchetta rendono però i modelli presentati nella ricerca davvero peculiari, poiché solitamente i ricercatori progettano questo genere di oggetti con forme sferiche. Includere delle forme poco convenzionali in modo intenzionale fornirà ai ricercatori dati diversi in grado di far progredire sensibilmente e superare i limiti della stampa 3D.

Per stampare la replica microscopica della nave classe Intrepid i ricercatori si è avvalso di 3DBenchy, un file ideato per testare le capacità di una stampante 3D a cui gli addetti ai lavori si riferiscono come “il torture-test jolly per la stampa 3D”. Nelle intenzioni del suo creatore 3DBenchy dovrebbe testare un design di scala macroscopica, tuttavia i suoi parametri possono essere applicati anche alla stampa di oggetti microscopici.

Con questa ricerca i fisici della Leiden University sperano di comprendere meglio i comportamenti dei microswimmer biologici, termine che in biologia indica una categoria ampia che comprende i batteri, i globuli bianchi e gli spermatozoi, con lo scopo di spianare la strada all’utilizzo di microswimmer sintetici in campo medico. Il paper suggerisce come campi di applicazione la diagnostica terapeutica o la somministrazione mirata di particolari medicinali o terapie.