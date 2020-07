Star Trek: Lower Decks diffuso il trailer della serie animata

Diffuso il primo trailer di Star Trek: Lower Decks, serie animata prodotta per la piattaforma CBS All Access. La prima stagione di Lower Decks sarà distribuita, negli Stati Uniti, a partire dal 6 agosto 2020 e sarà composta da 10 episodi da mezz’ora e avrà un taglio comico.

Star Trek: Lower Decks racconterà racconterà le vicende di un gruppo di Guardiamarina a bordo della U.S.S. Cerritos, la nave meno importante dell’intera flotta, durante l’anno 2380.

I protagonisti saranno i Guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi. L’improbabile gruppo di eroi risiederà nei ponti inferiori della Cerritos e sarà impegnato a svolgere i rispettivi compiti su una nave che è spesso soggetta a malfunzionamenti ed anomalie di vario genere. La serie vedrà il coinvolgimento di Mike McMahan, celebre e premiato autore di Rick and Morty e sarà prodotta da Eye Animation Productions (un nuovo studio di animazione di CBS) Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

La serie, rivolta da un pubblico adulto, avrà un taglio comico e come è possibile vedere dal trailer che la presenta introdurrà tematiche ed atmosfere relativamente nuove per un franchise come quello di Star Trek.

Il trailer introduce i personaggi, i loro tratti distintivi e le situazioni sopra le righe con cui si troveranno a che fare di volta in volta.

Guardiamarina Mariner è una ragazza intraprendente ma che non sembra avere il minimo interesse per regole e procedure sarà affiancata da Guardiamarina Boimler, un ragazzo pedante che ama seguire il regolamento alla lettera e incapace di improvvisare. I due “leader” avranno al loro fianco Guardiamarina Rutherford, un esperto di tecnologia dalle capacità limitate e Guardiamarina Tendi, l’entusiasta recluta assegnata al settore medico. Lo stile delle animazioni e il taglio ironico e dissacrante ricorda Rick and Morty, ma senza eccedere nella follia demenziale e surreale dello show Adult Swim.